Melconian: "Una cosa es que de pedo tengas un mes al 3% y otra un amesetamiento"

Con su habitual verborragia Carlos Melconian dio sus razones por las cuales entiende que la inflación no logrará mantenerse a la baja y que debería ser el gran desafío del Gobierno de cara a las próximas elecciones.

"Una cosa es que de pedo tengas un mes al 3% y otra un amesetamiento", indicó en declaraciones radiales ante la consulta de si veía posible una baja sostenida en la inflación. Y fue mas allá: “eso sería más que un milagro” dijo a tono con las consultas hechas también a cerca de las declaraciones del Papa Francisco por la pobreza y la inflación.

“De casualidad puede haber un mes donde baje estacionalmente. En 12 meses hay estacionalidad; julio y diciembre, por ejemplo, son meses estacionalmente altos en donde se producen subas por vacaciones, aguinaldo, hotelería, servicios; en marzo, por las clases. Mientras que febrero y septiembre son meses tranquilos. De repente, hay algún mes que la estacionalidad juegue a favor, pero amesetamiento no, de ninguna manera”, respondió Melconian sobre la evolución del índice.

Para el economista, es clave que el Gobierno pueda controlar la inflación si quiere tener esperanzas de cara a las elecciones de octubre. “Abatir la inflación es popular. Los pocos programas exitosos, de más largo plazo o de corto plazo, el Austral y la Convertibilidad hacen ganar elecciones. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. El político que baje la inflación se queda ocho años seguro”.

Respecto de la realidad social ante la inflación, expresó que "La gente no tiene mecanismo de escape de la inflación, pierde siempre. No hay ninguna chance".

En base a las posibilidades reales de que el Gobierno la controle u obtenga un poco de estabilidad dada la situación actual indicó que "Bajando mensualmente la inflación a lo que en otros países del mundo es la inflación de un año, le puede dar una esperanza al próximo Gobierno”. Aunque alertó que será difícil, y es posible que esté más arriba del nivel actual por el impacto del aumento de la carne y la sequía.

Respecto de los díchos del Papa Francisco y la respuesta del presidente Alberto Fernández, no quiso entrar en polémicas y advirtió que "respondiendo profesionalmente y despersonalizando sobre quién dijo qué", si alguien dijo que “en la época de Perón no pasaba esto, pues no existe serie histórica”, por lo cual no puede ser probado y opinó que son mas discusiones de tinte político que a la gente les pasa de largo.

Adicionalmente recordó que “Fui más de una vez con mucho gusto a la Pastoral Social. Nunca he encontrado una serie de pobreza de más de 40 años. En el observatorio de la UCA tampoco hay series homogéneas, pasa con la EPH y con el desempleo”.

En medio de estas discusiones, "la inestabilidad macroeconómica sigue vigente y el poder adquisitivo se sigue erosionando", concluyó. (NA)