"Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado"

El abogado defensor Hugo Tomei adelantó hoy que solicitará la absolución de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa porque consideró que el hecho por el cual fueron imputados "no está probado" y que los acusadores "probaron otro hecho" durante el debate.

"Los acusadores probaron otro hecho", afirmó Hugo Tomei al apelar a cuestiones procesales y "fácticas" referidas en los argumentos que esgrimieron los fiscales y los letrados del particular damnificado durante sus alegados, en los que pidieron reclusión perpetua para los ocho acusados.

“Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia. El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno”, argumenta.

Y sigue: “De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando Báez Sosa y tres a los amigos de Fernando Báez Sosa. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Fernando Báez Sosa. No estamos hablando de lo mismo. Para que se entienda bien: es una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer”.

Previamente, en el inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de la ciudad de Dolores, Tomei consideró que representa a "ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública".

"Considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública", aseguró Tomei ante los jueces y agregó: "Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso".

Esta jornada de alegatos se trata de la última antes de la sentencia final que se espera sea el próximo martes 31. Los acusados, para los cuales la fiscalía y la querella pidió prisión perpetua, tendrán la oportunidad de decir las últimas palabras antes del veredicto.

Se trata de Máximo Thomsen (23 años), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Noticia en desarrollo