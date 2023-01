"Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces"

“Buenos días para todos. La verdad es que nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo como él defendía a la gente. Nunca pensé estar presenciando el asesinato de mi hijo".

Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, hizo uso de la palabra este mediodía, en una nueva jornada del juicio por el crimen de su hijo ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

Tras un breve diálogo con su abogado Fernando Burlando, Graciela se dirigió al tribunal, ante la mirada de los ocho acusados.

"Me costó muchísimo estar en este lugar. Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas y miles de veces. Me costó horrores ver la forma en la que asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad mientras le seguían dando patada tras patada. Y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí, porque yo daría mi vida por mi hijo", dijo.

Agregó: "Era un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad. Cuando se fue, yo le dije: ‘Cuidate mucho Fer, cuando haya una pelea tratá de huir y de buscar a alguien para que te ayude’. Él siempre me decía: ‘No creo en la maldad’. Yo solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad. Solo deseo justicia”.

Apenas finalizó Graciela, el defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, comenzó su alegato y sostuvo: “Después de escuchar a la señora, no puedo menos que conmoverme. Todo dolor es inmenso y la pérdida de un hijo es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano. Tengo que hablar después de la señora y me siento en un plano de inferioridad”.

Esta jornada de alegatos se trata de la última antes de la sentencia final que se espera sea el próximo martes 31. Los acusados, para los cuales la fiscalía y la querella pidió prisión perpetua, tendrán la oportunidad de decir las últimas palabras antes del veredicto. Aún no se sabe si harán uso de ese derecho.

Se trata de Máximo Thomsen (23 años), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)