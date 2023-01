"La vacuna contra el COVID no está en el calendario obligatorio"

La jefa distrital de Educación, Julieta Conti, descartó hoy que en escuelas bahienses se esté solicitando el certificado de vacunación contra el Covid-19 para la inscripción de cara al ciclo escolar 2023 y señaló que no se ha recibido ningún tipo de denuncia al respecto.

En ese sentido, la docente manifestó que contar con el calendario de vacunación completo no es un requisito excluyente para que los chicos puedan concurrir a clases y que, en caso de que alguna familia tenga una posición antivacunas, los equipos interdisciplinarios se ponen en contacto con ella.

“La vacunación contra el Covid no se encuentra dentro del calendario obligatorio que está previsto para los chicos y, en nuestro caso, en la Jefatura no hemos recibido ninguna inquietud al respecto”, dijo.

De este modo, Conti salió al cruce de las declaraciones hechas días atrás por la concejala de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, quien a través de sus redes sociales había denunciado que en algunos establecimientos educativos bahienses solicitaban que los chicos estuviesen vacunados contra el coronavirus para ser inscritos. La edil, que aseguró que iba a presentar un proyecto en el cuerpo deliberativo para pedir informes al respecto, en ningún momento quiso decir en qué escuelas lo estaban haciendo.

“Es la primera vez que escucho algo así. Las inscripciones se realizaron normalmente a fin del ciclo pasado, en noviembre para nivel incial y en diciembre para primaria y secundaria”, afirmó la directiva, quien aclaró que no contar con el calendario de vacunación obligatorio completo no es una condición excluyente para no ser anotado.

En diálogo con Panorama, por “LU2”, Conti explicó que frente a la postura antivacunas prima el derecho a la educación.

“Los chicos se inscriben y, a partir de ese momento, se empieza a trabajar con las familias y también, si hay algún riesgo puntual, con los servicios de salud del municpio. La realidad es que no se puede quitar el derecho a la educación”, sostuvo.

Esto, reconoció, termina constituyendo un choque de derechos: la salud contra la educación.

“Recordemos que la vacuna contra el Covid no es obligatoria. No obstante, a aquellos que no tienen las vacunas tradicionales se los orienta a que puedan hacerlo, dándoles información”, concluyó.