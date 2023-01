"Hubo otra inspección y la planta de la VTV seguirá cerrada"

Carlos Moreno Salas, Secretario General de SMATA Bahía Blanca, ratificó esta mañana que la planta local de la Verificación Técnica Vehicular continuará cerrada tras la clausura que realizó el viernes pasado el Ministerio de Trabajo porque se inundaban las instalaciones.

"Hay sectores de la planta que todavía están inundados, lo que es un peligro porque la planta funciona con un sistema de energía trifásico. Ayer hubo una nueva inspección y el Ministerio decidió que la empresa sigue cerrada", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, el también concejal del Frente de Todos dijo que "es evidente que la empresa no ha hecho las obras que corresponden; los trabajadores quieren seguir trabajando, pero en estas condiciones no lo van a hacer".

"El ente que la regula en la Provincia tendrá que tomar cartas en el asunto, por lo menos una intimación para que se presente un plan de obras. Acá se hacen entre 450 y 650 vehículos por día de promedio, hay un trabajo importante", añadió.

La VTV, que es el control periódico del estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de los automotores para poder circular en vehículos por las rutas bonaerenses, es obligatoria.

"La planta tiene deficiencias que nosotros venimos denunciando hace años. Por ejemplo, no tiene ventiladores en las fosas, lo que hace que los gases que liberan los autos no se eliminen. Es por eso que se trabaja a puertas abiertas, pero no es suficiente", señaló Moreno Salas.

"La empresa tiene que solucionar el problema de anegamiento en fosas, filtraciones en techos y las fallas del sistema eléctrico —continuó—. Esto debe hacerse de inmediato. Y de allí en más exigiremos el cumplimiento de un plan de obras".

Como consecuencia, quienes tenían turnos asignados para estos días deberán volver a solicitarlos.

"Como salvoconducto, aconsejo salir con el turno impreso en la mano para salir del paso; es sentido común. Pero es algo que tendrá que decir la impresa", mencionó.

"La empresa deberá instrumentar los medios para reprogramar los turnos", reafirmó.

Según la resolución 145/2022, rubricada por las autoridades del Ministerio de Transporte, en agosto último se reestructuró el cuadro tarifario con lo cual el valor máximo de la tarifa básica del servicio de la VTV es de 3.150 pesos, IVA incluído.

El artículo 2 de la resolución indicó que a partir de la tarifa básica "se conformarán las restantes categorías del cuadro tarifario del servicio de verificación técnica vehicular" y en el caso de las motos, la VTV es de 945 pesos; vehículos ligeros de hasta 2.500 kg sale 3.150 pesos y vehículos de más de 2.500 kilos, 5.670 pesos.

"Uno entiende la problemática, pero acá lo que se vela es por la seguridad. Se inundaron todas las fosas, se rompió un techo de acrílico y llovía más adentro que afuera. El contacto de agua con corriente eléctrica puede generar lamentables consecuencias", completó.