Tendencia en Bahía: ellos también donan cabello para quienes necesitan pelucas

Juan Carlos Candisano Gerardi es bahiense, tiene 31 años y es fanático del metal -hasta hace poco integraba una banda-, por lo cual, la estética del pelo largo no le es ajena, al contrario, siempre le agradó.

Sin embargo, como trabaja en el ámbito judicial, que es más formal, nunca se lo había dejado crecer. Claro, en pandemia se dio el gusto.

Días atrás, decidió volver al pelo corto y donó una tremenda "cola de caballo" a las Peluqueras en Acción, ONG local liderada por Stella Maris Dinoto la cual mediante la labor de un grupo de voluntarias fabrica pelucas artesanales de cabello natural para pacientes con cáncer u otras afecciones que les provocan caída del pelo.

Para muchas mujeres uno de los momentos de mayor impacto de la enfermedad es cuando empiezan a registrar esta caída no solo por lo estético sino por lo que esto genera en la mirada de los otros: compasión, alarma, atención y más disparadores para nada reconfortantes en su situación.

Juan Carlos Candisano Gerardi junto a su peluquero de confianza.

"Tenía el pelo medio largo pero cuando empezó la cuarentena dije ya está, me lo dejo largo, largo. En un momento me lo iba a cortar y una amigo me sugirió que lo vendiera. Otro amigo, que su mamá falleció de cáncer, me dijo que se podía donar. Yo no tenía ni idea y la opción de donarlo me pareció excelente", contó.

Juan es el típico caballero al que muchas damas le envidian su "pelazo" y por eso mismo le pareció muy buena idea donarlo con el fin de ayudar. Consultó a su peluquero, consiguió referencia de las Peluqueras y efectuó la donación.

Recientemente casado, hace un mes, se desempeña en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca (Mitre 60) .

"Averigüé que las pelucas son carísimas y me pareció muy injusto saber que hay personas que están pasando ese momento de m...y encima nos las pueden pagar", dijo.

"Ojalá más hombres se enteren y se acerquen a donar. Que esto llegue a muchas personas así se pone de moda y la gente lo puede empezar a hacer", manifestó.

El caso de Juan, por suerte, no es un hecho aislado.

Lucas, otro de los felices donantes voluntarios de cabello.

Cuando al ONG nació eran unos pocos hombres los que donaban como fue el caso de un viajero que llegó desde México en bicicleta.

"Hoy son muchos más los varones que se acercan a la sede a donar. Muchos chicos se dejaron el pelo largo en la pandemia y la gran mayoría cuando se lo corta, lo dona", dijo Dinoto.

Algunos se cortan el cabello en la sede y otros lo llevan ya cortado porque se hacen cortes en degradé o de barbería.

Quique también aprovechó el cambio de look para donar.

Si bien la edad de los donantes ronda entre los 18 y 35 años, también se acercan niños y hombres de más de 40 años.

El boca a boca y el efecto contagio son efectivos y una de las claves de la difusión.

¡Gracias, Danilo Fermani!

"El otro día vino un chico que es camionero y después vinieron otros tres o cuatro camioneros a cortarse. Se van enterando y se da un efecto rebote", comentó Dinoto.

Por otra parte, hay jóvenes que se dejan el pelo largo en la secundaria y al egresar se lo cortan y lo donan.

"No se veía tanto antes. Ahora se ve más. En Bahía se hizo masivo donar el cabello. A diferencia de otros bancos de pelucas del país nosotras recibimos cabello todos los días, de chicos, de chicas y de grandes. Las nenas desde los cinco años para arriba ya todas donan el pelo", remarcó.

Carlos fue otro de los que se acercó a la sede.

"Con una mechita de pelo, nosotros sacamos sonrisas", dijo la pionera y peluquera desde muy joven.

Por lo general, las voluntarias salen de los cursos de peluquería que se dictan desde la entidad. Quienes participan van viendo lo que se hace y se entusiasman. También se acercan pacientes recuperadas que le dedican una tarde o una mañana por semana.

Quienes deseen hacerlo pueden donar cabello a partir de 20 cm.

Stella Dinoto (centro) junto a las modelos Priscila y Luján luego de compartir colores, peinados, alisados y cortes.

Las pelucas que confeccionan las voluntarias son gratuitas aunque algunas personas que las reciben deciden realizar aportes a voluntad. Con ello se compran materiales como elásticos, puntillas, encajes e hilos y eso permite seguir adelante con este círculo virtuoso.

Las mujeres que se acercan a la entidad reciben contención de otro tipo, además de obtener su peluca. Es un lugar al cual llegan con miedos y mucha angustia y se encuentran con personas dispuestas a escuchar y acompañar. Y allí conocen las historias de muchas personas con experiencias similares.

Para donar cabello, solicitar una peluca o simplemente saber más sobre esta labor de Peluqueras en Acción, llamar o escribir al (291) 522-8169 o dirigirse a la sede de la entidad en Güemes 222.