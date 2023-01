Vuelve el ARURF a League Of Legends

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay un motivo por el cual esta nota no salió antes, es porque estábamos todos muy ocupados jugando All Random Ultra Rapid Fire (ARURF). Este maravilloso y distendido modo de juego de League of Legends nos plantea un escenario en el cual no podemos elegir un campeón sino que se no es puesto al azar, pero no solamente eso, sino que casi todas las habilidades son instantáneas y no tienen un enfriamiento normal.

Si a todo esto le sumamos la maravillosa adición de la catapulta, que nos permite salir desde nuestra base disparados directamente hacia la acción, el resultado son partidas super cortas y ultra frenéticas ideales para estos climas distendidos de verano.

El modo de juego All Random Ultra Rapid Fire (ARURF) viene a ser una especie de comodín que Riot Games, la empresa desarrolladora de League of Legends, le pone a sus jugadores en momentos específicos del año mientras sucedes acontecimientos en paralelo. Cabe destacar que esta semana tuvimos el comienzo de la temporada competitivo 2023 por lo que es un buen escape a las primeras rankeds.