Un micro estuvo varado en la ruta durante 10 horas a 60 kilómetros de Bahía

Una mujer denunció esta mañana que la empresa Andesmar los tuvo durante más de 10 horas varados en la ruta por un desperfecto y "ni siquiera nos dieron agua para tomar".

El inconveniente mecánico ocurrió sobre las 2 de la madrugada, en la ruta 33 a unos 60 kilómetros de Bahía Blanca. El servicio hace el recorido Caleta Olivia-Clorinda. Recién después de este mediodía pudo retomar el recorrido.

Ana Laura Loiudice, una de las pasajeras del Micro, le contó a La Nueva. que "la empresa no realizaba el giro de dinero para comprar repuestos, ya que se le rompió una correa y el lugar más cercano era Bahía. La empresa no se hizo responsable, no enviaron agua, mucha gente llegaba a destino antes del mediodía y tampoco tenían comida. Recién estamos volviendo a destino, después de 10 horas. Todo fue un caos y es una vergüenza que una empresa tan grande no tenga atención de urgencias".

La mujer, que viaja con sus hijos de 6 y un año desde nuestra ciudad hacia Rosario, destacó "la excelente predisposición de la mujer policía del puesto caminero de Tornquist, que nos permitió cargar los celulares e ir al baño, ya que el del colectivo era imposible de usar. El micro venía lleno y hay personas que salieron desde Río Gallegos".