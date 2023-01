Las grandes obras e inversiones que puede esperar Bahía para 2023 y el tren a Patagones está mucho más cerca

--Feliz año, Juan, venga un abrazo.

--Lo mejor para todos en este 2023. Por tus ojos achinados veo que los festejos fueron prolongados, José María...

--Como corresponde amigo, no hay que perder el optimismo. Y antes que digas algo, te aviso que vengo muy bien. El miércoles a eso de las 11, me tocó alcoholemia en Alem y Salta.

--Uhh ¿y cómo te fue?

--Impecable, cero, pero me llamó la atención que me hayan hecho dos.

--Seguro te vieron cara de sospechoso, je, je, ni yo lo creo que te haya dado cero. Normalmente se usan dos tecnologías, por un lado alómetro, que te dice positivo o negativo. Si da positivo o el inspector tiene alguna duda, se mide con el alcoholímetro, que te precisa la graduación alcohólica. Si da más de 0,50 se realiza una contraprueba a los 15 minutos. Indudablemente te vieron cara de sospechoso, ja, ja.

--De vos mejor no hablemos, ¿no?, pero indudablemente el tema alcohol cero este año va a ser uno de los grandes. ¿Cuándo estimás que arrancará la nueva norma?

--Los controles que pueda hacer Provincia se estima que comenzarán a partir de este mes. En los Municipios se simplifica porque lo único que hay que hacer es adherir, con lo cual, una vez que esté lista la reglamentación, se enviará al Concejo su adhesión. No creo que pase de febrero o marzo.

--Nunca me dijiste qué opinás de la Ley de Alcohol Cero...

--En realidad poco importa lo que yo pueda opinar. Dicen que en las provincias donde rige bajaron los siniestros viales de manera muy fuerte porque la gente deja de especular con tomar para zafar de un control y directamente no toma cuando conduce, pero por otro lado, no tengo dudas que esto va a generar cambios, incluso comerciales.

--¿Por?

--Porque mucha gente va a preferir consumir alcohol en negocios de cercanía o ubicados en zonas donde no suele haber controles. Algunos cambios seguramente aparecerán.

--Bueno, mientras el dólar, la inflación y la malaria económica seguramente seguirán siendo temas este año, a nivel nacional, podrías tirar algunas líneas sobre qué podemos esperar los bahienses este 2023.

--Supongo que te referís a obras públicas e inversiones, ¿no?

--Y sí, no creo que tengas la bola mágica como para predecir el futuro en otros rubros, je,je.

--En Argentina no se puede predecir nada, amigo, lo sabés muy bien. De todas formas, a grosso modo, algo podemos tirar.

--¿A ver? Pero ojo, no empieces con la malaria del comercio, con la baja en la construcción y ese tipo de cosas porque arrancamos el nuevo año y hay que pensar en cosas buenas. ¿Ok?

--Ok. Por ejemplo, te cuento que el lunes 9 empieza la semipeatonal de calle Alsina, la cuadra que falta, frente al Palacio Municipal, y el lunes 16 arranca la semipeatonal de calles Belgrano y Donado.

--Bien. ¿Y la de Villa Mitre?

--Antes de fin de mes comienza Garibaldi y Falucho. Son obras de unos cuatro meses, aproximadamente.

--Seguí tirando data.

--Dale, en la primera quincena de enero la Muni va a licitar una de las obras importantes que prevé para este año: la pavimentación de calle Necochea, desde Cambaceres hasta la autovía Juan Pablo II, una obra de 300 millones de pesos que se hace con fondos municipales.

--Claro, iría desde el club Argentino hasta la autovía, una especie de otra Indiada.

--Exacto, y favorecería a varios barrios. Por lo que pude saber estos días también se estará licitando el acceso desde la ruta 3 hasta la autovía de Dasso, es decir, los 150 metros restantes.

--Es un tramo que no se hizo porque parte es de Vialidad y hay un proyecto de una autopista que en algún momento se hará, ¿no?

--Tal cual. Ahora está aprobado y la obra será encarada por la Muni y el Consorcio de Gestión del Puerto. Afortunadamente, se hará con hormigón todo ese tramo que hoy conforma un verdadero cuello de botella.

--¿Y cuándo larga la ampliación de avenida 14 de Julio?

--En los próximos días el ministro Katopodis firmará el convenio y allí sí comenzarán las obras. Lo más probable es que en febrero, a más tardar, se inicien los trabajos. Se trata de una obra emblemática, con unos seis meses de duración.

--Me imagino que a esto deberán sumarse otras obras de pavimentación, más varios kilómetros adicionales de ciclovías, etc.

--Sí, claro, y no te olvides de las obras en los parques de Mayo, Independencia y Milstein, plaza Pellegrini, etc. También es inminente un nuevo centro de salud en Harding Green y la rotonda cerca de la planta de la Coca Cola.

--Bueno, mientras pedimos otra ronda de café creo que es un muy buen momento para analizar qué puede esperar Bahía en materia de obras nacionales. ¿No te parece?

--Dale. Una obra de la que venimos hablando hace rato es la transformación en autopista de la RN 33. Este año llegó a un avance físico del 57%, mientras que el año pasado, a esta altura del año, estaba en el 40 %.

--Si mencionaste esta obra no podés dejar de hablar de la autopista Paso Urbano–Sesquicentenario, un proyecto enorme que, pese a todo, sigue avanzando.

--Es verdad. La Autopista, con el viaducto en la zona de “El Cholo”, presenta un avance de obra del 42%, según informó Vialidad, y continúa a paso firme. Por eso estos días se lo vio a Gustavo Trankels sacar pecho.

--No es para menos su orgullo, realmente muchos pensábamos que esa obra iba a parar al tacho y hoy es una de las más importantes de país.

--Bueno, Juan, vos que tenés buena data, jugate con las fechas de finalización de estas obras.

--Jaa... No me pedís nada, capo, pero te voy a dar el gusto.

--Sabía que no me ibas a fallar. Avanti.

--Ok. La autopista de la 33, si todo sigue igual, si el tiempo acompaña y si no pasa nada raro, a fin de año tendrá las dos calzadas ya funcionando como autopista, hasta Bahía. De todas formas, va a quedar pendiente el intercambiador en Bosque Alto, una obra enorme que enlaza esta autopista con la de El Cholo. Veremos si la decisión de la Corte con el régimen de Coparticipación incide o no en la masa de recursos disponibles.

--¿Y la autopista Paso Urbano–El Cholo?

--A fines de 2024 deberá estar casi lista, con colectoras, el intercambiador de El Cholo funcionando, la calzada principal casi toda terminada. Esa obra va muy bien.

--Sumale que Provincia comenzó el proyecto de Circunvalación Norte, entre Cabrera y Carrindanga, un tramo de autovía que contempla la construcción de dos grandes puentes.

--Sí, pero ahora acordate que entre Navidad y Reyes toda la obra pública se para. De todas maneras, empezaron con buen ritmo y te digo más, la empresa adjudicataria, al comenzar la obra también tuvo que hacerse cargo del mantenimiento del puente, así que el otro día estuvieron cambiando alguna losa.

--Menos mal porque ese tramo está dinamitado. Bueno, veremos cómo sigue porque la provincia anda “escasany” de plata, pero que haya comenzado no deja de ser una muy buena noticia. Ahora crucemos los dedos y esperemos que las obras de ABSA también continúen.

--Lamento comunicarte que lo de Casa Escasany te delata la edad, amigo. ¿Todavía te acordás de esa tradicional relojería y joyería inaugurada en 1918 y que perduró hasta la década de ’70?

--Pará, pará. No es que haya ido a comprar a ese negocio ni mucho menos, pero perdura en la memoria colectiva bahiense la frase escasany. Me extraña, Juan.

--Bueno, no levantes temperatura y sigamos.

--Seguí vos, seguro que tenés alguna obra más para este nuevo año.

--Lo que tengo es que terminó 2022 y la empresa que tenía la obra de la ruta 51 desapareció y no volvió más. Este es un tema que habrá que seguir de cerca este año.

--Che, Juan, decime, ¿cómo viene el panorama en materia de inversiones privadas?

--Dejame ser optimista. Una pena que este país no resulte previsible en muchas cosas: con solo no cambiar las reglas de juego, nos iría mucho mejor.

--Comparto, pero necesito info.

--Te la doy. Varios grandes jugadores están esperando que el gobierno envíe al Congreso el proyecto de ley de GNL. Una vez que se apruebe, YPF y Petronas saldrán a anunciar que Bahía es el sitio elegido para una gran planta destinada a la exportación. Algo dijo Susbielles el otro día. Es más, precisó que YPF ya hizo el pedido formal de la reserva de terrenos y fue aprobado por el directorio del puerto.

--¿Plazos?

--Habrá que armarse de paciencia, pero vale la pena porque la inversión es monstruosa. La decisión final de la empresa va a estar sobre fines del este año o primer trimestre de 2024

--A eso sumale la que proyectan TGS y Excelerate Energy,

--Exacto, que incluso ahora será un poco más grande que la contemplada inicialmente. Según dicen, a más tardar en marzo se haría el anuncio, pero esperemos a verlo porque van corriendo la fecha a cada momento.

--Teníamos razón cuando afirmábamos que el gasoducto Vaca Muerta–Salliqueló iba a tener un gran impacto positivo en Bahía...

--Nunca dudamos de eso, pero esperemos que las cosas se concreten, hasta ahora son proyectos. De todas formas, sí es una realidad la construcción del gasoducto Kirchner, las obras avanzan muy bien y según dijo el CEO de Techint, Paolo Rocca, se terminará en junio de este año.

--Bueno, si lo dice la empresa que lo construye así debe ser. Por otro lado, el gobierno también anunció que están asegurados los fondos para el segundo tramo, hasta el sur de Santa Fe, ¿no?

--Así es, pero este año prepárate porque va a empezar a verse bastante movimiento en Bahía como consecuencia de obras de energía.

--Contame.

--Hay varias iniciativas de peso dando vueltas, esperando un guiño del gobierno, con reglas de juego claras, para que pueda ser anunciado. A las que te dije del GNL sumale alguna posible ampliación en Compañía Mega y está en la gatera una fuerte inversión en gas, a nivel regional.

--Podrías tirar más data.

--Por ahora no, pero acordate, por ejemplo, que se conoció la decisión de Trafigura, propietaria de la refinería Ricardo Eliçabe, de construir allí una nueva terminal para la exportación de petróleo en puerto Galván. La empresa holandesa, uno de los mayores traders de combustible del mundo, piensa invertir 100 millones de dólares para instalar tanques, facilities y un muelle que sumará capacidad para exportar unos 15.000 m3 de crudo.

--¿Alguna fecha?

--La obra debería estar lista entre fines de 2023 y mediados de 2024, pero tengo entendido que puede haber alguna inversión más.

--Claro, en materia petrolera se viene la ampliación del oleoducto desde Neuquén a Rosales.

--Sí, esa obra ya está en marcha y Oiltanking está esperando la extensión de la concesión, hasta 2037, para empezar con la ampliación de sus instalaciones y construcción de una terminal de exportación.

--¿Tenés detalles?

--Apunta a incrementar en un 50 por ciento la capacidad de almacenaje, llegando a 250 mil m3 con cinco nuevos tanques de 50 mil m3 y la implantación de un muelle con una posición exterior orientada a la exportación mediante grandes buques petroleros y una interior para cabotaje.

--¿Se eliminarían las monoboyas?

--Exacto. El futuro muelle estará al oeste de dicha monoboya de Punta Cigüeña y a 1.880 metros de la costa, implantando las obras en una zona de profundidades naturales del orden de los 18 a 20 metros al cero local.

--Al final, pasó otro año y no se dio la ampliación de Profertil...

--Es verdad, yo estaba seguro que se hacía, pero las diferencias entre YPF y los canadienses impidieron su concreción. Veremos qué sucede en los próximos meses, realmente es una pena porque están dadas las condiciones para arrancar con la inversión.

--Ya que estamos con el área portuaria, comentame algo del récord logrado en 2022, con más de 30 millones de toneladas movilizadas en el estuario.

--Y si... impresionante: 31.409.347 toneladas: cifra alcanzada por primera vez en la historia del Puerto. Si observamos la actividad en el complejo comprendido por Ingeniero White y Puerto Galván también se alcanzó una cifra histórica de 18.981.040 toneladas, con un incremento del 2,4%.

--Creo que los cereales anduvieron más que bien...

--Síii: 12.300.000 toneladas. Ojalá este año se repita, aunque va a ser difícil, sobre todo por la menor cantidad de trigo disponible para exportar.

--El presidente del Consorcio debe estar más contento que perro con dos colas.

--No tengas dudas. El otro día Susbielles participó de “La noche de los premios Estrella”, en un colmado Gran Plaza Teatro, oportunidad en la que eligieron a los mejores deportistas de las diferentes actividades.

--Sí, lo vi en una foto con la bochófila Donatella Levriero, de 17 años, que ganó el oro. Por la Muni estuvo presente el concejal Adrián Jouglard porque Héctor Gay no estaba en Bahía.

--Bueno, ¿algo más antes de ir desensillando?

--Un tema interesante. Aparentemente avanzó muy bien la cuestión del tren Bahía – Patagones - Viedma y en marzo podría estar circulando.

--¡Qué bueno! ¿Se resolvieron los temitas que tenía la vía y la cuestión del material rodante necesario?

--Sí, pero el presidente de Tren Patagónico, la empresa estatal rionegrina encargada del proyecto, le envió una nota al intendente pidiendo que la Muni haga alguna auditoría porque están teniendo algunos problemas con las ocupaciones, por ejemplo en la estación Aguará.

--¿Qué pasó?

--Nada, solo que ellos pensaban poner allí algún predio para descarga de mercadería, pero todo lo que son las viviendas y la estación están tomadas, y más allá de que puedan desocuparse o no, algo que parece difícil, también sucede que han hecho alguna vivienda precaria al lado de la vía y, por más lento que pase el tren, si se cruza un niño puede ocurrir una tragedia.

--Está más que claro, pero qué le pidieron a la Muni...

--Que haga un relevamiento para ver cuál es la situación para que Trenes Argentinos Infraestructura o a quien le corresponda, formule la denuncia en la Justicia Federal e impulse la desocupación.

--Bueno, lo concreto es que posibilidad de que vuelva el tren a Patagones - Viedma está latente como primer paso para llegar a Bariloche. Mientras tanto, servicio Bahía-Constitución no hay.

--Supuestamente están haciendo las obras en el río Salado y volvería en marzo.

--Mmm...

--Hacés bien en dudar. A veces uno se sorprende porque, por ejemplo, están poniendo en valor la Estación Sud, algo muy positivo, pero no tenemos tren.

--Coincido, pero mirá la hora, se hizo retarde y tenemos que levantar campamento.

--Dale, seguro mañana querés arrancar temprano para Monte. Por lo que dicen se espera una muy buena temporada.

--Sí, pero ojo, que quienes piden cifras exorbitantes por un alquiler han tenido que bajar las pretensiones.

--Me parece muy bien. Dale, nos vemos en una semana.

--Ok, hasta el próximo domingo.