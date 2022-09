El torneo de Segunda división desde hoy vuelve a unir ciudades

Dando otro paso en busca de la regionalización en todas las categorías (ya comenzaron las menores), comenzará hoy, desde las 21, el torneo de Segunda del básquetbol local, con la participación de Argentino, Barracas (tendrá libre), Comercial, El Nacional, Independiente, La Falda, 9 de Julio, Pacífico, Velocidad y Whitense, todos de nuestra ciudad, más los puntaltenses Altense, Ateneo, Espora, Los Andes y Pellegrini.

Argentino-9 de Julio

El partido en Holdich 350 entre Argentino y 9 de Julio, uno de los que descendió la última temporada, asoma como el más atractivode la fecha inaugural.

En el local la única duda es Augusto Priore, mientras que en la visita José Gutiérrez, el ex Villa Mitre en la Liga Argentina, arrastra un esguince aunque son optimistas en que pueda jugar esta noche.

Dirigirán Emanuel Sánchez, Mauro Reyes y Santiago Sabadías.

* Argentino: Nicolás Antonelli, Gastón Rivera, Fausto Vasconcelo (ex 9 de Julio), Andrés Almirón (ex Comercial), Bruno Gigliotti (ex Estrella), Augusto Priore, Amaury Hevia, Mariano Núñez, Tomás Del Sol, Bruno Mandolesi, Fermín Mariezcurrena, Gaspar Mariezcurrena, Joaquín Gonzalía, Genaro Parrota y Genaro Conti. DT: Matías Ramírez.

* 9 de Julio: José Gutiérrez (ex Villa Mitre), Lucas Lucchetti (ex L.N. Alem); Alan Prost, Manuel Costa, Ramiro Lorenzo, Santiago Boyé, Emanuel Paredes, Lucio Dominici, Nicolás Alomar, Sebastián Villegas, Bruno Rodríguez, Franco Hermosilla, Albano Costa, Santiago Ruesga, Giuliano Barcala y Renzo Gottari. DT: Emiliano Roldán.

Whitense-Velocidad

En Ingeniero White chocarán Whitense y Velocidad, arbitraje de Horacio Sedán, Nicolás Larrasolo y Mauro Guallan.

En los locales no podrá debutar Juan Ignacio Scattolini (esguince) y están en duda, mientras que probarán a Suanez (esguince de tobillo) y Paronetto (pinchazo en el isquiotibial).

* Whitense: Matías Iturbide, Juan Cruz Iturbide, Julián Carminatti, Claudio Sánchez, Santiago Soriano, Lautaro Bergés (ex La Falda), Santiago Bussetti, Nicolás Muñoz (ex San Lorenzo), Santiago Avenel, Manuel Carminatti, Marcos Ruarte, Jeremías Burgos y Mateo Herbalejo. DT: Walter Romerniszyn.

* Velocidad: Luciano Vecchi, Juan Pedro Paronetto, Franco Riccio, Jeremías Rodríguez, Juan Ignacio Scattolini (ex Pueyrredón), Santiago Segal (ex Pueyrredón), Juan Cruz Reschini (ex Argentino), Santiago Suanez (ex Argentino), Francisco Londero (ex Independiente) y Nahuel Ocampo. DT. Gustavo Candia.

La Falda-Pacífico

Con objetivos completamente diferentes, La Falda y Pacífico se medirán en Humboldt 52, contralor de Alejandro Ramallo Alejandro Vizcaino y Matías Cattafi.

El local formó un equipo con jugadores que se fueron anotando y cumpliendo ciertas pautas, con el fin de presentar plantel, dirigido por el ex jugador y debutante como DT, Juan Miguel Vigna.

El verde, por su parte, acaba de descender y pretende pasar poco tiempo en la categoría.

* La Falda: Valentino Kleja, Daniel De Battista, Gonzalo Lull (ex Comercial, año 2015), Fedrico Barila (ex Villa Congreso 2021), Joaquín Fernández (ex San Lorenzo 2018), Valentino Copreni (ex Liniers, 2021), Juan Bassi (ex Estudiantes, 2021), Valentín Petón (ex La Falda 2021), Tomás Moro (ex Trenque Lauquen), Elías Pie (ex San Lorenzo, 2022), Leandro Orosco (ex San Lorenzo 2022), Darían Pedrol (ex San Lorenzo, 2022), Francisco Pérez (ex La Falda 2021), Federico González (ex La Falda 2021) y Nahuel Mélida (ex Whitense, 2022). DT: Juan Miguel Vigna.

* Pacífico: Branco Salvatori, Facundo Watson, Bautista Olivera, Juan Cruz Redivo, Genaro Pisani (ex El Nacional), Gino Pisani, Bruno Ugolini (se sumará en noviembre, mientras se recupera de la rotura de ligamentos), Santiago Loos (ex L.N. Alem), Iñaki Errazu (ex Olimpo), Santiago Busetti (ex Villa Mitre), Franco Pérez (ex Olimpo), Franco Malmeci y Baltazar Domínguez DT: Andrés Iannamico.

Independiente-Altense

En el único encuentro donde se cruzarán un equipo bahiense y un puntaltense, Independiente (Italia 250) será anfitrión de Altense, dirigiendo Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Ludmila Munz.

El viola no tendrá a Sebastián Rodríguez (motivos laborales) y Fernando Santander (lesión en un hombro). En el verde no jugará Nahuel Altamirano, por un viaje laboral.

* Independiente: Hernán Cinti, Fernando Santander (jugaba Maxi Liga), Patricio Ronda (LAB), Mariano Trellini, Franco Marinsalta, Sebastián Rodríguez, Sebastián Ranieri (ex La Falda), Ignacio Ércoli, Ignacio Formiga, Nelson Moser (LAB), Juan Córdoba (ex Olimpo), Martín Schmir (ex Estrella), Diego Heredia e Iván Prost. DT: Javier Musumeci.

* Altense: Juan Otz, Nicolás Bequi, Ivo Hait, Mateo Ortega, Franco Percello, Bruno Sacomani, Marcos Polchi, Braian Baier, Bruno Damico, Nahuel Altamirano, Daniel Escurra, Nicolás Bejarano, Alvaro Lorca, Máximo Simoncini, Joaquín Gómez y Santiago Rodríguez. DT: Matías Gebruers.

El Nacional-Comercial

En la Quinta, El Nacional (completo) esperará por Comercial, uno de los que se armó para luchar arriba y que hoy no contará con Bruno Aceituno (cuadro gripal).

Arbitrarán Diego Kessler, Juan Jaramillo y Juan Cruz Schernenco.

* El Nacional: Franco Guidi, Alejo Arias, Manuel Echarri, Nahuel Dulsan, Santiago Hamze, Matías Sartuqui, Facundo Dulsan, Nicolás Cornago (ex Independiente), Matías Madami (ex Comercial), Santiago Ferrari (ex Comercial) y Joaquín Juárez. DT: Juan Andrés García.

* Comercial: Amilcar Andreanelli, Martin Godoy, Alan Pan, Franco Berdini, Bruno Aceituno, Ignacio Frisón (ex El Nacional), Gastón Berdini, Lucas Ruiz, Pablo Pollio (ex San Lorenzo), Franco Signorotto (ex Pacífico), Iuanel Wainmaier (proveniente de Coronel Suárez), Marcos Martelli (ex L.N. Alem), Thiago Soraire (ex Estudiantes) y Agustín Paseggi (proveniente de Río Colorado). DT: Ignacio Vul.

Espora-Ateneo

En duelo puntaltense Espora y Ateneo -ambos completos- se verán las caras en su ciudad, arbitrando Mariano Enrique, Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

* Espora: Martín Pérez, Mateo Achor, Antonio Durand, Gonzalo Vega, Andrés Miguez, Nicolás Cabrera, Iván Kumorkiewicz, Santiago Alvarez, Francisco Salmeri, Enzo Zandonadi, Román Giunta, Santiago López, Juan Martínez, Benjamín González y Gonzalo Aguilar. DT: Mauro Sacomani.

* Ateneo: Hernán Martínez, Nahuel Ilacqua, Franco Bettio, Lautaro Pirull, Franco Bucca, Franco Sejas, Ian Costa, Lucas Di Marco, Ale Cisneros, Ignacio Costanzo, Uriel Montero, Mariano Carmona, Mateo Carluccini y Santiago García. DT: Alexis Amarfil

Pellegrini-Los Andes

En el restante encuentro entre representantes puntaltenses, Pellegrini esperará por Los Andes, equipo que llega con rodaje en el torneo Prefederal.

Los dos equipos no registran novedades. Dirigirán Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Ariel Di Marco.

* Pellegrini: Mateo Boccatonda, Rodrigo Arce, Leandro Mónaco, Germán Paredes, Emiliano Boissellier, Rodrigo Frontalini, Braian Solchman, Gastón Chaves, Emanuel Taboada, Nahuel Zanabria, Francisco Grégori, Lucas Cattaffi y Mauricio Miguez. DT: Julián Luini.

* Los Andes: Daniel Agalupe, Germán Arias, Martino Avaca, Santino Conti, Juan Manuel Coronel, Benjamín Falcioni, Lucio Fonsfria, Tomás Godoy, Boris Kumorkiewicz, Carlos Montenegro, Matías Pepe, Nincolás Pinciaroli, Maximiliano Piñeyro, Tiago Pozzi, Valentino Rossi, Maximiliano Salinas, Ignacio Schavinsky, Lucas Taffernaberri y Mauro Veliz. DT: Mario Errazu.

Forma de disputa

El torneo se dividirá en tres etapas.

La primera será a dos ruedas todos contra todos (se invierten localías en la segunda). Aquellos equipos que finalicen en los puestos 13º, 14º y 15º finalizarán su participación en la temporada.

En la segunda etapa los cuatro primeros clasificados descansarán, mientras que los posicionados disputarán la Reclasificación, al mejor de tres: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º..

Los ganadores de esta etapa se ordenarán respetando su clasificación en el ordenamiento del 1º al 15º: el mejor será designado B1 y los siguientes como B2, B3 y B4.

Los cuartos de final (tercera etapa) pondrá frente a frente a los cuatro mejores de la primera etapa con los ganadores de esa Reclasificación: 1º-B4, 2º-B3, 3º-B2 y 4º-B1.

Los vencedores avanzarán a semifinales, siendo los cruces para esta instancia ordenados de acuerdo con la clasificación de la primera etapa.

El equipo subcampeón (el campeón de Segunda subirá directo, como es habitual) jugará uno de los repechajes ascenso/permanencia/descenso frente al 11º de Primera, mientras que la chance restante la decidirán entre los perdedores de la semifinal de Segunda.