Publicaron un video en TikTok remando sobre las ballenas, tuvieron más de 12 millones de visitas y les iniciaron un sumario

Una pareja publicó un video a TikTok remando sobre las ballenas en Puerto Madryn, tuvieron más de 12 millones de visitas y Prefectura Naval les inició un sumario porque está prohibido acercarse a menos de 100 metros de las ballenas.

El video en el que se observa a la pareja navegando cerca de las ballenas en Golfo Nuevo, será una prueba para las autoridades que le iniciaron un sumario.

"El video donde se observa a los jóvenes navegando cerca de las ballenas es una prueba de la contravención, porque eso está prohibido por la legislación vigente", explicó a la prensa local, el Prefecto Mayor Puerto Madryn, Ernesto Finelli.

Además, indicó que "hay un peligro latente para los que hacen la actividad porque cualquier movimiento de las ballenas puede transformarse en una tragedia. Los únicos que están autorizados para aproximarse a las ballenas son las embarcaciones habilitadas para hacer avistamiento".

Finelli también comentó que "en estas actividades no se observa a los turistas, es decir personas que no son de acá, sino a los locales, que deberían ser más conscientes y no hacer esas prácticas que están prohibidas".

"Lo que parece ser muy simpático representa un peligro latente para la seguridad de quien navega y también para el medio natural porque después de todo es la llegada de un elemento extraño, en este caso una tabla o un kayak, que se aproxima a un animal que nadie puede asegurar cómo reacciona", explicó Finelli.

El video fue grabado el pasado 31 de agosto por Mariana Gioielli y Paolo Osta y se los ve en el momento en el que aparece el lomo de una ballena y ellos la saludan.

"Imaginate que cada una pesa unas 45 toneladas que te están pasando por abajo del kayak y nosotros estábamos bastante lejos de la costa", relataba Paolo en el video que recibió más de 12 millones de visitas.4 (NA)