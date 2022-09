Video: Brendan Fraser rompió en llanto tras recibir una ovación de 8 minutos en el Festival de Venecia

Brendan Fraser lloró en el Festival de Venecia tras recibir una emotiva ovación de ocho minutos por The Whale, película que se estrenó en el evento cinematográfico el pasado 4 de septiembre.

El actor, que alcanzó la fama con sus papeles en la trilogía The Mummy y George de la Jungla, protagoniza esta película tras haberse retirado en 2013 como actor principal.

Luego de la proyección, el público le brindó una larga ovación que hizo que el actor de 53 años no pudiese contener las lágrimas. Además de contentar al público que presenció el estreno, varios periodistas especializados mencionaron que su actuación es digna de una candidatura al Oscar en la categoría de Mejor actor.

En The Whale, el intérprete le da vida a Charlie, un preso de más de 250 kilos que busca recuperar la relación con su hija (papel interpretado por Sadie Sink, la estrella joven de Stranger Things), Ellie, una adolescente de 17 años. El resto del reparto lo completan Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan, Huck Milner y Ryan Heinke.

Cómo fue la preparación del personaje

Fue un arduo trabajo para el actor, quien a hora de rodar utilizó un traje que le sumaba entre 30 y 160 kilos según la escena. Además, tuvo que someterse a más de seis horas de maquillaje por cada día de grabación.

“Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día, cuando me quitaron el traje, como cuando te bajas de un muelle a un barco en Venecia. Esa sensación de ondulación. Me hizo apreciar aquellos cuerpos que son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, física y mentalmente, para habilitar ese físico”, confesó ante la prensa sobre la preparación de su personaje.

¿Por qué Brendan Fraser abandonó Hollywood?

El actor tenía todo para ser una futura promesa en el mundo del cine, ya que era uno de los intérpretes más populares en los últimos años de los 90. Pero con el paso de los años su carrera se fue deteriorando, al punto de llegar al olvido.

Tuvo una serie de lesiones causadas por las acrobacias por su papel de Tarzán, ya que tenía que hacer mucho esfuerzo físico y se negaba a utilizar dobles de acción. Según declaró en una entrevista con GQ en 2018, en busca de esforzarse tanto por tener destacadas actuaciones físicas, terminó destrozando su cuerpo.

Para el año 2008, su cuerpo entró en decadencia y fue en ese entonces cuando durante casi siete años tuvo que someterse a múltiples operaciones: se realizó una laminectomía lumbar, un reemplazo parcial de rodillo y una intervención en las cuerdas vocales.

Si bien sus problemas físicos fueron una de las razones por las que su carrera se vio paralizada, en 2017 llegó otra traba: su doloroso divorcio de su esposa, Afton Smith, y la depresión por el acoso sexual que sufrió por parte del ex presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) Philip Berk.

Ahora, a sus 53 años, volvió al cine con el protagónico en The Whale y su nombre ya resuena entre uno de los favoritos del Festival de Venecia. Además, se perfila como uno de los preferidos para ser candidato en los premios Oscar. (NA)