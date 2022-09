Tres años invictas: los secretos del imbatible El Nacional de Viviana Albizu

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

Bernardita Marcocci, Nerina Franco, Agustina Rodríguez, Guillermina Rial, Ivana López, Mariannella Pye, Noelia Gil y Marianella Leal, junto a Luciano Deminicis desde la banca.

Ese equipo, de Estrella, fue el último que pudo ganarle un partido a El Nacional. Fue el 29 de septiembre de 2019. Pasaron tres años...

El básquetbol local femenino es cada vez un poco más competitivo; sin embargo, tiene un dominador, actual tricampeón de la categoría, con la incansable Viviana Albizu en la dirección técnica.

"Recuerdo que el último partido que perdí fue con Estrella y que Ñoqui (Nadia Vrizz) no jugó porque se había lesionado unos días antes", le dijo Vivi a La Nueva.

Ese partido se disputó en el Delfo y Pacífico Ciccioli y lo ganó el auriazul por 57 a 54. Según relata la crónica de este medio de aquel domingo, Morena Wentland —hoy en Comercial— lanzó un triple en el cierre que bien pudo igualar el marcador.

Albizu, al fondo, Pye, Agustina Tévez y Rial el día de la última derrota celeste

"El secreto es que las chicas hace mucho tiempo que juegan y se conocen. Y si bien el equipo lo vas cambiando, siempre la base la tenés y todo es más fácil. Tener una base hace sencillo armar el equipo para la competencia del año siguiente", relató la entrenadora.

"La verdad que no pensamos en el invicto y si no me lo decías vos no me acordaba ja, ja, ja. No somos de pensar en eso, nos gusta jugar, queremos jugar y no estamos pendientes de si perdemos o no", agregó.

Victoria Pérez, Paulina Lazar, Josefina Calvento, Belén Tombesi, Rocío Conti, Agustina Tévez y Morena Wentland saltaron a la cancha aquel día por el celeste. No estuvo Vrizz, lesionada, y solo Pérez y Lazar se mantienen en el club.

"En el medio hubo demasiadas cosas, algunas lindas y otras feas; la pandemia, mi enfermedad… Fueron muchas cosas que te corren del eje para seguir jugando, pero logramos seguir y presentar el equipo lo mejor posible con la motivación que se necesita para afrontar un torneo", sostuvo Albizu.

Hasta el domingo 18 (el último fin de semana no hubo fecha) pasaron 42 partidos. El Nacional le ganó 10 veces a Estudiantes, 7 a Sportivo, 6 a Estrella, 5 a Alem, 4 a Comercial, 9 de Julio y Pacífico, y 2 a Deportivo Viedma, que jugó aquel torneo de 2019.

En el medio hubo finales reñidas con Estrella, que cedió por un punto el 20 de diciembre de 2019 (62-61); mientras que otros dos equipos estuvieron cerca de dar el golpe: Estudiantes, el 20 de marzo en el Casanova (58-61) y Sportivo, el pasado 11 de septiembre en la quinta (57-53).

Puños apretados de Nadia Vrizz en las últimas finales ante Estudiantes

Tres años hacen que la fisonomía de un equipo cambie; más aún con la rotación de apellidos. Porque al anunciado retiro de Vrizz, el emblema de los equipos de Albizu, se le sumó el de Belén Tombesi, por ahora, no definitivo.

"Belén tomó distancia, un descanso, porque no estaba motivada para jugar al básquet este año. No tenía ganas y veremos si puede retomar o no. Por ahora va a descansar con el deporte. Podría retornar este año o el que viene, cuando ella lo decida", aclaró Vivi.

"Sin ellas dos es un equipo diferente —explicó—. Ellas me daban mucha efectividad y siempre entendieron cómo es el básquet que yo juego. Una terrible tiradora y una jugadora para abajo del aro que me aportaba muchos rebotes y que concentraba la atención de las defensas. Ahora hay que tratar de reemplazarlas o disimular su ausencia lo que mejor podamos", respondió.

Para este torneo se sumaron Maitena Vázquez (se había incorporado al club el año pasado, pero sin disputar partidos), Alondra González y Carolina Castiglione (ambas llegadas de Alem).

"Ahora la idea es formar un equipo más rápido, tratando de buscar que el vértigo no se transforme en jugar apurado. Queremos ser más intensas en defensa para poder correr la cancha más rápido y llegar al doble sin tener que pasar por el juego estacionado. Es un cambio, un proceso nuevo que se suma a algunas chicas que llegaron de refuerzos y que se están adaptando al grupo", mencionó.

Tombesi intenta quedarse con la bola, ante Sportivo. ¿Volverá?

—¿Cómo ves el actual torneo, su formato y el nivel de juego?

—Este año la tabla va a estar muy dividida, se tendrían que haber hecho dos campeonatos; dividir la tabla en dos y jugar en dos torneos diferentes, con un descenso y un ascenso, para darle más motivación a los que arrancaron. Los Andes y Olimpo son equipos muy nuevos y el nivel se nota.

—¿Tienen pensado volver a jugar un torneo superior?

—Sí, la idea es volver a jugar un Federal, volver a los torneo importantes para motivar al equipo. Tenemos el apoyo del club; la idea es empezar a construir y tener el mejor básquet que se pueda en El Nacional y competir en otro nivel.

—Por todo esto, ¿es muy difícil que te vayas de El Nacional?

—Yo siempre soñé con tener una base para poder quedarme en un lugar. No descarto el día de mañana de tener una oferta y tener que ir a otro lado o buscar otra cosa. Pero cambiar de club a club es incómodo y empezar de cero no favorece a nadie.

—Estrella, Estudiantes, Sportivo... los tres estuvieron cerca de ganarte en estos años... ¿quién lo logrará?

—Te dije cuando terminó el último torneo que Estudiantes puede llegar a ser campeón, pero yo también quiero seguir peleando. Obviamente, el objetivo siempre es llegar lo más alto posible y entrenamos para eso, así que al que juegue conmigo le va a costar ganarme. No somos perfectas y podemos llegar a perder algún partido. Sportivo me apretó un poco el otro día (NdeR: en la primera fecha del actual certamen) y se me vino el agua (sic). Puedo llegar a tropezar, pero la idea es que no ja, ja, ja. ¡Y ahora quiero llegar a cuatro años invicta!

Vivi, parte de su plantel actual y la PF Constanza Martínez

El detalle del invicto celeste

29-09-2019, El Nacional 54-57 Estrella (última derrota oficial)

05-10-2019, Dep. Viedma 36-55 El Nacional

11-10-2019, El Nacional 73-63 Estudiantes

13-10-2019 Pacífico 49-80 El Nacional

21-10-2019, El Nacional 70-43 9 de Julio

03-11-2019, El Nacional 96-50 Sportivo

10-11-2019, Estrella 51-62 El Nacional

27-11-2019 Estudiantes 68-73 El Nacional

01-12-2019, El Nacional 66-36 Dep. Viedma

05-12-2019, El Nacional 66-49 Estudiantes (semifinal)

17-12-2019, Estudiantes 59-69 El Nacional (semifinal)

20-12-2019, El Nacional 62-61 Estrella (final)

22-12-2019, Estrella 49-54 El Nacional (final)

19-09-2021, Estudiantes 50-66 El Nacional

03-10-2021, El Nacional 71-34 Sportivo

13-10-2021, Pacífico 31-89 El Nacional

20-10-2021, El Nacional 59-32 Estrella

24-10-2021, 9 de Julio 54-78 El Nacional

31-10-2021, El Nacional 90-34 Alem

07-11-2021, El Nacional 70-42 Estudiantes

17-11-2021, El Nacional 91-43 Comercial

21-11-2021, Comercial 51-83 El Nacional

28-11-2021, Sportivo 46-71 El Nacional

05-12-2021, El Nacional 95-25 Pacífico

12-12-2021, Estrella 43-74 El Nacional

09-03-2022, El Nacional 99-45 9 de Julio

13-03-2022, Alem 34-101 El Nacional

20-03-2022, Estudiantes 58-61 El Nacional

30-03-2022, El Nacional 104-39 Comercial

03-04-2022, El Nacional 83-52 Sportivo

10-04-2022, Pacífico 52-92 El Nacional

24-04-2022, El Nacional 80-43 Estrella

04-05-2022, 9 de Julio 62-81 El Nacional

08-05-2022, El Nacional 98-28 Alem

15-05-2022, El Nacional 102-23 Alem (cuartos)

18-05-2022, Alem 24-93 El Nacional (cuartos)

25-05-2022, El Nacional 81-43 Sportivo (semifinal)

29-05-2022, Sportivo 36-77 El Nacional (semifinal)

08-06-2022, El Nacional 68-44 Estudiantes (final)

12-06-2022, Estudiantes 59-75 El Nacional (final)

15-06-2022, El Nacional 70-54 Estudiantes (final)

11-09-2022, El Nacional 57-53 Sportivo

18-09-2022, Comercial 46-67 El Nacional

Al día

Anoche se completó la segunda fecha con un partido que fue postergado el domingo 18 por malas condiciones climáticas.

En el Norberto Tomás, Estudiantes superó a Olimpo por 95 a 24.

Gimena Seibel aprovechó sus minutos en Primera

El resultado es consecuencia de dos momentos completamente diferentes: el albo tiene una base consolidada y es uno de los candidatos al título, mientras que el aurinegro está haciendo sus primeras armas en la primera división.

Juliana Brossard (18), Josefina Bossard (16), Emilce Islas (12) y Royel Maurer (10) lideraron el goleo visitante; al tiempo que Albana Lofeudo aportó 8 unidades en el local.

Islas, Azul Rodríguez, Lauman y Maurer, ambas de espaldas, celebran la victoria

Posiciones del actual torneo

1º) El Nacional, 4 puntos (récord 2-0)

2º) Estudiantes, 4 (2-0)

3º) 9 de Julio, 2 (1-0)

4º) Estrella, 2 (1-0)

5º) Pacífico, 2 (1-0)

6º) Comercial, 2 (0-2)

7º) Los Andes, 2 (0-2)

8º) Olimpo, 2 (0-2)

9º) Sportivo, 1 (0-1)

Próxima fecha

El domingo que viene y por la tercera fecha jugarán Estrella-Los Andes, Estudiantes-9 de Julio, El Nacional-Olimpo y Pacífico-Sportivo Bahiense. Libre tendrá Comercial.