Referentes del piquete se reunieron con funcionarios municipales y analizan levantar el corte en Alsina

Dos referentes del Polo Obrero que se encuentran acampando desde anoche en la primera cuadra de Alsina, frente al Palacio Municipal, calificaron de "positivo" a un encuentro que mantuvieron esta mañana con los secretarios municipales Pablo Romera y Marcos Streitenberger, además de la subsecretaria de Desarrollo Social, Florencia Constantino Cambiagno.

"El encuentro fue positivo, nos escucharon y nos van a dar vales de garrafas, entre otras cosas. Estamos analizando levantar el acampe, ahora nos vamos a reunir con los compañeros para contarles el resultado de la reunión y decidir qué hacer. La idea es tener un diálogo, llegar a un acuerdo, está la disposición de solucionarnos varios temas", dijo Pamela Pacheco, quien participó del encuentro junto con Romina Sotelo.

En minutos hablará Streitenbeger, de parte de la Municipalidad.

La protesta del partido de izquierda se realiza en diferentes puntos del país, con epicentro en Buenos Aires, aunque los reclamos no solo tienen que ver con la crisis social atribuida al gobierno nacional sino que también hay reclamos puntuales a la comuna.

Entre otros temas, reclaman por el cierre de la sala médica de Villa Serra, la falta de servicio de ginecología en la sala de Villa Rosario, la saturación de las unidades de Villa Nocito y Maldonado, la escasez de turnos en General Cerri y a la presunta negativa en el Hospital Municipal de realizar ligaduras de trompas a mujeres menores de 30 años.

Entre los principales referentes del acampe se encuentra el histórico dirigente de izquierda Néstor Conte, muy afín al líder nacional piquetero Eduardo Belliboni.