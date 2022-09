La confesión del capitán de Sur sobre el partido contra Gazelles en Liniers

Los ex jugadores del seleccionado de la Unión de Rugby del Sur que disputó el primer partido internacional oficial en Bahía Blanca, se reencontraron anoche en la sede de la institución.

Allí fueron recibidos por su presidente, Antonio Soriano, quien dedicó unas palabras a los protagonistas del amistoso contra Gazelles (selección de Sudáfrica), disputado en la cancha de fútbol de Liniers el 27 de septiembre de 1972.

"Quería darles la bienvenida formal a esta casa, que es la de ustedes. El motivo por el cual están hoy acá es porque han representado a la Unión de Rugby del Sur. Al ser la casa del rugby es la casa de todos ustedes. Son parte importante de nuestra historia”, afirmó Soriano.

Asistieron Oscar Doria, Pedro Petersen, Marcelo Vila, Ángel Subota, Daniel López, Víctor Romano, Pablo Fasano, Jorge Valeriani, Carlos Sozzani, Miguel Ritacco, Juan Carlos Legorburu, Jorge Legorburu, Carlos Burgos (fue el preparador físico del equipo), Tomás Greig y Santiago Martínez, en representación del entrenador del equipo, Martín Martínez.

“Este es un deporte que le da un espacio al veterano. El veterano en los clubes es valorado, respetado, a diferencia de otros lugares donde por ahí es descartado. Para mí es un honor. He tenido la suerte de compartir cancha con muchos de ustedes, como adversarios. Me he divertido y espero que también lo hayan hecho”, agregó el ex jugador de Universitario.

Luego ofreció un mensaje el capitán del equipo, Jorge Legorburu.

“Agradezco la bienvenida a una casa que siempre fue nuestra, así lo sentimos. Es lindo reunirse. Por más que ha pasado mucho tiempo es una cosa que nos llena de alegría”, expresó.

“Hay una pregunta que siempre me hacen y es que podría decir del partido. Y viene todo bien al contar cómo lo pasamos nosotros, cómo lo sentimos y lo que disfrutamos a pesar del resultado. Y después viene otra pregunta: cómo fue el resultado, je. Y lo único que puedo hacer como descargo es decir que nosotros jugamos al rugby, porque tres puntos, es una cifra que se logra con un penal. En cambio los sudafricanos jugaron al básquet je,je… Así que al rugby anduvimos bien nosotros”, bromeó.

Luego reivindicó la figura de Raúl Infante, quien era el presidente de la Unión de Rugby del Sur (también árbitro y entrenador del seleccionado) al momento de gestarse la visita de los sudafricanos. Su hijo Raúl, quien lo representa en estas reuniones, no pudo asistir por encontrarse fuera de la ciudad.

“Lo lindo es juntarse, estar acá, seguir... Somos veteranos. Así como acá (por anoche) Oscar Doria fue el organizador, en el partido lo fue el `Chino´ Infante, a quien le quedamos agradecidos porque por su forma de ser concretó la realización de un partido internacional en Bahía Blanca. Hubo muchísimos problemas en ese momento, inclusive hasta último momento porque los sudafricanos no quisieron jugar", recordó.

"El problema fue que la cancha de Liniers tenía un canal de desagüe lateral y ellos lo veían como un riesgo (de lesión). Tuvimos la suerte que el primer domingo de octubre se hacía la exposición rural (Villa Bordeu). Y la exposición estaba llena de fardos. (El Chino Infante) Consiguió camiones del Ejército, llevaron los fardos de alfalfa y llenaron todas las canaletas con eso. Así los Gazelles aceptaron jugar, sino, el partido no se hacía", concluyó.