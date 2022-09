El Gobierno volvió a cuestionar al gremio del neumático: "Se han mostrado muy inflexibles"

El Gobierno reiteró su respaldo a las empresas del neumático en el marco del conflicto, y cuestionó al gremio a cargo del secretario general, Alejandro Crespo, al que tildó de "inflexible" por paralizar la producción de cubiertas en el marco de una protesta por la negociación paritaria.

Lo hizo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en sintonía con los dichos del ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado lunes, luego de la habitual reunión quincenal con los titulares de las carteras.

"El ministro Claudio Moroni se reunirá una vez más para llegar a un acuerdo con un sector gremial que por lo que vemos se ha mostrado muy inflexible a acordar posiciones", expresó el gobernador de Tucumán en uso de licencia.

Asimismo, justificó la decisión de abrir las exportaciones de neumáticos de no resolverse la negociación, anunciada por Massa. "Lo que buscó el ministro Sergio Massa es proteger la totalidad de las fuentes de trabajo, lo hizo para buscar una solución para que no se nos frenen la industria vinculado al sector Por eso el ministro dice este comentario vinculado no a abrir las importaciones como una medida en la idea de querer perjudicar a un sector sino para proteger a la gran mayoría y a las fuentes de trabajo del sector", argumentó Manzur.

Lo hizo en una reunión marcada por grandes ausencias, ya que ni Massa ni el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dieron el presente en la convocatoria de Manzur. El primero acusó trabajar en la presentación del Presupuesto 2023 que hará en el Congreso a las 14, mientras que el segundo, mantiene reuniones con las partes del conflicto en cuestión.

Pasado el mediodía, Moroni recibirá a representantes del SUTNA para continuar con la negociación que acumula más de treinta y cinco reuniones en búsqueda de soluciones.

"Vamos a seguir insistiendo en diálogo, en acercar posiciones, por eso la cantidad de reuniones y de conciliaciones y todas las herramientas legales que se han utilizado. Hay que entender bien que el planteo del ministro Sergio Massa es correcto, y esto se hace en función de proteger al sector y a la industria", concluyó el jefe de Gabinete en la conferencia de prensa que brindó junto a Aníbal Fernández (Seguridad), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Alexis Guerrera (Transporte). (NA)