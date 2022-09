Mientras se aguarda por la intervención, desde el Club Midgistas anunciaron el calendario estival

Aún no hay novedades sobre el escenario jurídico y la intervención ordenada desde Personería Jurídica. No obstante ello, las autoridades que mientras tanto continúan al mando del Club Midgistas del Sur no pierden el tiempo y planifican el futuro competitivo de la actividad.

En tal sentido, en las últimas horas se anunció cronograma deportivo correspondiente al Campeonato Estival 2022/23, el cual se iniciaría el viernes 11 de noviembre y culminaría el 18 de marzo, completándose nuevamente 18 fechas y la disputa de un playoff.

Por otro lado, el próximo viernes, en horario nocturno, se bajará el telón del Torneo Invernal 2022, mediante la disputa del sexto y último capítulo del ciclo que definirá al campeón y que otorgará un 30% de arrastre de puntos de cara a la cita veraniega.

Dicha contiene tiene como principales y únicos contendientes al medanense Luciano Franchi, último vencedor, y al actual campeón, el local Luciano Vallejos, separados por 1,75, con un total de 27 unidades en juego.