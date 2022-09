Alejandra Torretta: “Siempre tuve buenos alumnos en la selección argentina”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Sobra entusiasmo y están bien preparados. La meta está puesta en el Panamericano de Karate J.K.A., que tendrá lugar en Chile en noviembre de este año.

Yamila Lamtzev (mayores) y Lautaro Fueyo (cadetes) se esmeran por mejor sus movimientos y están atentos a cada instrucción de la galardonada y reconocida sensei Alejandra Torretta, en el primer piso de Uno Bahía Club, donde entrenan habitualmente.

“Es un desafío muy lindo para estos chicos que se van superando día tras día. También estaba seleccionada Camila Martínez, pero por razones de estudio no podrá viajar”, dijo Torretta, quien lleva 40 años como instructora en el arte del Karate Shotokan JKA y, además, preside la Asociación Bahiense y Regional.

"No se con qué nos vamos a encontrar, porque en 2019 fue el último año donde participamos de un torneo nacional. Hubo un recambio, ya que el parate de estos años hizo que apareciera gente nueva. En 2023 estará el desafío del mundial de Japón y se apunta a llegar bien a esa cita.

-¿Los chicos viajan con todo pago?

-Sí, siempre fue así. Serán más de 60 competidores presentes en Chile y tienen todos los gastos cubiertos. Sólo deben preocuparse por entrenar.

-¿En qué consiste la competencia?

-Son cinco días de estadía y dos de competencia. La Asociación de Escuelas de Karate Shotokan Argentina es muy detallista en cada viaje, todo se organiza con antelación.

-¿Cómo vive usted estos acontecimientos internacionales?

-Como si fuera a competir yo (risas). Los acompaño siempre. Lautaro tiene 14 años y cumplirá 15 unos días antes del torneo, por lo que va participar con chicos más grandes. Si bien quedó muy bien posicionado en ese rango de edad, mi duda pasa por saber si le va a dar el cuerpo, porque el talento lo tiene. Competirá en Kumite y Kata, al igual que Yamila”.

-¿Qué chances tiene Yamila?

-Yamila participa en mayores, donde todo es más parejo. Tiene 23, pero se va a medir con gente de 27 o 28 años con mucho roce y experiencia mundial. Valoro mucho el esfuerzo de ambos, porque le ponen una garra tremenda y son muy jóvenes.

-¿El último Panamericano fue en Colombia?

-Sí, en 2019. Argentina consiguió casi todos los oros. Allí Lautaro fue tercero y Camila (Martínez) terminó primera en equipos y segunda en combate individual.

-¿Chile tiene alguna ventaja por ser local?

-Chile tiene un potencial muy fuerte y por ser local tendrá una delegación numerosa. No puedo medir el nivel, pero si asegurar que mis alumnos llegan bien, entrenan todos los días y están pendientes las 24 horas. Trato de aportar toda mi experiencia, ya que desde que me dediqué a ensañar siempre tuve gente en el seleccionado. Hay padres, que empezaron conmigo, entrenando a sus hijos, me ayudan a prepararlos. Es un recambio generacional, de padres a hijos y nietos”, remarcó.

-Su carrera siempre tuvo reconocimientos.

-En 2021 el Honorable Concejo Deliberante me distinguió como Personalidad Destacada de Bahía Blanca. Mi vida se la dediqué al karate, aunque el año pasado renuncié a ser coach del seleccionado porque me sobrepasó la cantidad de alumnos. Entre Uno Bahía Club y Villa Mitre son más de 180.

-Argentina tiene una rica historia.

-Gracias a nuestro gran maestro Mituso Inoue, el máximo difusor del Karate-do en Argentina, quien nos enseñó mucho de la cultura japonesa. En el seleccionado éramos 4 sensei, pero ahora que renuncié quedaron tres.

Felices y ansiosos

“Competí en Perú 2018 y en Colombia 2019. En el primero me fue horrible (risas) y en Colombia terminé tercero en Kumite. A Chile voy con la mejor expectativa y la mejor onda. Sumar experiencia será muy importante en mi caso. Si puedo acceder a una medalla será grandioso, pero el objetivo central es crecer en lo que hago", dijo Lautaro Fueyo.

Para Yamila Lamtzev la convivencia, en este tipo de torneos, es clave.

"Estar con gente de otros países, intercambiar conceptos y formas de entrenar. En 2016 estuve en Santiago de Chile y competí en la categoría 17/18 años. Obtuve un tercer puesto en kumite por equipos.

“De todo se aprende: el rival, compañeros e instructores. La selección te obliga a ser mejor de lo que ya sos; siempre buscás superarte. Y hacemos un gran esfuerzo para dejar bien representado al país", subrayó.