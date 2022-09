Roth y Cavalli, las riders bahienses que superan obstáculos y siguen pedaleando

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Agustina Roth y Agustina Cavalli tienen muchas cosas en común, más allá del nombre de pila.

Ambas son jóvenes, tienen presente y mucho futuro en el deporte de alto rendimiento, se esfuerzan para sobrevivir compitiendo en desventaja con gran parte de sus rivales internacionales y sueñan arriba de una bicicleta. Sin embargo, esta vez las unió la incertidumbre.

Cavalli, la mejor exponente nacional en BMX Racing (bicicross carrera), sufrió una fractura de clavícula el 29 de julio, en los entrenamientos previos al Mundial de Nantes (Francia) y fue intervenida quirúrgicamente el 8 de agosto último. Por aquel entonces, su participación en los XII Juegos Suramericanos de Asunción parecía muy difícil de concretarse.

Roth, por su parte, tuvo su última puesta en escena en mayo, formando parte de la selección nacional de BMX Freestyle (estilo libre, acrobático, en un park) en la primera fecha de la Copa del Mundo, disputada en Montpellier, también territorio francés. De ahí en más no volvió a tener contacto con sus compañeros y entrenadores nacionales y la fecha de Asunción se acercaba...

“Tenía mucha ansiedad porque faltaba muy poco para los Juegos y recién la semana pasada me enviaron la citación. Hacía tres meses que estaba esperando la noticia a ver cuándo me confirmaban. Fueron meses de muchos nervios y, sobre todo, ansiedad. Acumulé muchas ganas de andar en bici, mejorar y demostrar que yo soy la que tiene que ir a representar a la Argentina y bueno, lo logré”, le contó Roth a La Nueva..

La historia de Cavalli tiene que ver con su físico, tras la mencionada lesión.

“Esta semana me hice una radiografía y me dio todo bien; la lesión va por buen camino. Estoy con poco entrenamiento pero llegué a Asunción”, mencionó.

“Hace bastante tiempo que me siento bien. Vengo trabajando muy bien en el gimnasio y la verdad que ya hace tiempo que no tengo dolores. Vengo muy bien de la cabeza también, así que por suerte todo es positivo desde que me operé”, agregó Cavalli a este medio.

La primera en pedalear en la capital de Paraguay será Roth: verá acción el sábado 8 de octubre, desde las 10.30 de nuestro país, con la etapa de clasificación. Pasado el mediodía está prevista la ronda final. Es decir, todo se resuelve en una sola jornada.

“Estoy muy contenta y muy feliz de que me den otra oportunidad para poder seguir representando a mi país. Daré lo mejor de mí porque siempre que sea arriba de la bici, a mí me pone contenta”, declaró.

Roth relató que estos tres meses fueron de puro entrenamiento, con ensayos en Córdoba y Bahía Blanca, junto a Kevin Jerassi “que es los ojos y oídos para mi director técnico nacional”. "Él siempre está al lado mío apoyándome y dándolo todo para que yo pueda mejorar”, aseguró.

Analía Zacarías, Gabriel Chaves y José Torres completan el plantel nacional de riders que competirá en el park de Asunción en la modalidad freestyle.

“Estar en la Selección es algo normal para mí, lo vengo haciendo desde los 16 años. Pero sí es algo que choca cuando llega el momento y que no deja de ponerme muy contenta porque poder representar a mi país no se compara con nada”, respondió Roth, quien saltó a la fama cuando obtuvo la medall dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

“Esperemos que en Asunción pueda empezar a sumar puntos pensando en los Juegos Olímpicos de 2024, aunque no me quiero ilusionar tanto porque está todo en veremos. Para sumar muchos puntos hay que competir internacionalmente en torneos que, generalmente, son en Europa o en Asia. Y es muy complicado ir desde el punto de vista económico. Sí tengo la fe de que en cada competencia voy a dar lo mejor como para sumar los mejores puntos y mantenerme en un top 8 que me permitiría entra a los Olímpicos. Y ahora voy con la mejor para ver si puedo entrar a un podio, me pondría muy feliz si eso pasa”, completó.

En Cavalli los últimos meses fueron de incertidumbre y también de bronca por aquella caída que la marginó de la competencia y que, lógicamente, le modificó los planes del segundo semestre.

“A la semana de la operación volví a ver a mi médico, me sacó del cabestrillo y empecé a hacer movilidad . A la semana siguiente ya empecé a trabajar las piernas en el gimnasio con acompañamiento de kinesiología. Así fui mejorando un montón, pude empezar a subir los pesos y la movilidad la recuperé completamente a las dos semanas, sin dolor”, recordó.

“Ya esta es la sexta semana de entrenamientos y hace unos 15 días que le meto bici, incluso ya probé en la pista para ver cómo me sentía”, mencionó con alegría.

“Nos sentamos con mi entrenador a ver el video de la caída y tuvimos nuestras discusiones. En realidad no hay mucho para corregir, fue un poco de todo: un mínimo error, mala suerte, todo junto. La bronca no pasó, me la llevo a Paraguay”, respondió.

Agus será la única argentina de la disciplina BMX Racing en Asunción; también irán Gonzalo Molina y Nicolás Torres.

“Esto no va a ser un Mundial, no es mi categoría (NdeR: en Francia iba a competir en sub 23 y estos Juegos son de mayores…) y no llego de la misma forma porque no pude prepararme como me hubiese gustado, pero estoy contenta porque llego a competir”, asumió.

A Francia llegaba muy bien, había conseguido mucho apoyo de su familia y de amigos allá en en el viejo continente para poder quedarse incluso después de la Copa del Mundo. Tenía planificado permanecer en Europa y “entrenar en buenas pistas, con un grupo grande de chicos”.

“Estamos reprogramando lo que queda del año —contó—. Podría tener competencias en noviembre y diciembre pero como depende del bolsillo de mi familia, todavía no sabemos. Ya el año que viene el objetivo vuelve a ser quedarme el mayor tiempo posible afuera”.

“No tengo expectativas planteadas de cara a Asunción. Siempre uno corre con las ganas de ganar, pero no estoy al cien por ciento y no podría reprocharme nada. Con ir, correr y dar todo para mí es suficiente”, se sinceró.

Al igual que Roth, Cavalli se acostumbró a correr con los colores celeste y blanco pese a su corta edad y señaló: “No me llama la atención estar citada”.

“En otros países es mucho más difícil estar convocado a tu selección por la cantidad de deportistas que tienen. Acá, en mi deporte, es habitual: yo represento a mi país prácticamente desde que empecé a correr y si había algo de plata para competir me la daban a mí”, comentó Cavalli, campeona Panamericana Junior en Cali 2021.

Sin embargo…

“También tenemos otras complicaciones que nos ayudan a aprender y a valorar las cosas. Ser un deportista de alto rendimiento en Argentina es muy difícil, no tenemos el apoyo que tienen otros países, estamos en constante pelea porque por ejemplo yo acá en Argentina tendría que renunciar al alto rendimiento porque no hay manera de hacerlo. Me tengo que ir”, completó.