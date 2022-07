La bahiense Agustina Cavalli sufrió una dura caída y se perderá el Mundial de BMX

La bahiense Agustina Cavalli se perderá el Mundial de BMX a disputarse en Francia, tras sufrir una dura caída durante las prácticas.

La rider de nuestra ciudad se fracturó la clavícula y no podrá ser parte de la cita mundialista.

Fueron muchas las personas que me apoyaron y se esforzaron para que mi preparación sea la mejor posible y no puedo hacer más que agradecerles", publicó Agus en su cuenta de Instagram.

"Me estaba sintiendo muy rápida y confiada, me llena de bronca y tristeza no poder probar mi valía", agregó Cavalli 12°12ª en el ranking mundial Sub 23 y ampeona panamericana junior en Cali 2021.

Por último, cerró su publicación con buena energía, pensando en el futuro pese al mal trago: "a pesar de todo seguimos con la cabeza en alto. Gacias por todos los mensajitos. Primer hueso roto.. se viene una experiencia interesante".