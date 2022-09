"Cristina no habla de las rutas que no están y se pagaron, no habla de los sobreprecios, no pone en duda el delito y no lo puede poner en duda porque están todos los documentos. Cualquier ciudadano puede ir (a Santa Cruz) y mirar que la obra no está hecha. Lo que pone en duda es que lo politiza (al caso)".

El exadministrador de Vialidad Nacional y denunciante en la causa de la Obra Pública en Santa Cruz, Javier Iguacel, ratificó esta mañana sus acusaciones contra el gobierno de Cristina Kirchner, en el marco del juicio que hoy contendrá los alegatos del abogado de la vicepresidenta y de ella misma.

Igual aseguró que cuando asumió en diciembre de 2015 en ese organismo se encontró "con una estafa enorme para todos los argentinos armada desde el propio poder, desde el propio Estado".

Según relató en diálogo con el programa El Primero de la Mañana que se emite por La Nueva Play, "a los 10 días de asumir, antes de Navidad de 2015 me encuentro que en la provincia de Santa Cruz había un conflicto con una empresa, que había 1.500 trabajadores despedidos, con lo cual había rutas cortadas y piquetes".

Agregó: "Empiezo a averiguar y veo que hay una empresa que se llamaba Austral Construcciones que decía que no le pagaban. Y resulta que era mentira, le habían pagado. Así me empiezo a enterar de todo esto. Empezamos a ver que había rutas que se habían pagado y no se habían hecho, entre otras irregularidades, y a partir de eso hicimos la denuncia penal".

Actual intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, Iguacel aseguró que "hay 3 mil kilos de papeles de prueba, la última vez declaré 11 horas. El fiscal ya hizo la acusación y pidió condena, ahora el que está acusado de corrupción tiene que demostrar que no hizo nada".

El dirigente, cercano a Patricia Bullrich, pidió que Cristina "demuestre cómo su hija tiene 4 millones de dólares en su caja de seguridad" e insistió con la idea de que su abogado, Carlos Beraldi, en ningún momento negó la existencia de delito.

También dijo que no tiene nada que ver que las obras investigadas haya sido previamente aprobadas por el Congreso en la ley de presupuesto, ya que el presunto delito se puede cometer igual. "Un robo es un robo", dijo.

También sostuvo: "Creo que es un gran momento para los argentinos de dar vuelta la página, de decir basta con la corrupción. Así como dijimos basta con los golpes de Estado después de una dictadura sangrienta, este es un momento de reflexionar y decir terminemos con la corrupción. Si hay corrupción entre quienes lideran a la sociedad, si piensan en sus intereses y no en el bien común, esa es una de las causas por las que estamos como estamos".