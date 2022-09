Detuvieron a "Teto" Medina por asociación ilícita y reducción a la servidumbre.

El exconductor, panelista y cantante, Marcelo "Teto" Medina, fue detenido este jueves en la localidad bonaerense de Berazategui por "abandono de persona, reducción a la servidumbre, asociación ilícita, trabajos forzados y usurpación de autoridad y título".

El exmediático manejaba centros de rehabilitación de drogas. Él mismo se había recuperado de adicciones a estupefacientes y se hacía conocer como "terapeuta".

Incluso en sus redes sociales se presenta como “MOTIVADOR” y detalla: “Operador Socio terapéutico especialista en adicciones. Doy charlas motivacionales.. Se puede”. En su cuenta de Twitter se define de la misma forma y además alguna vez compartió videos y fotos de los encuentros.

Según contaron en Telefe Noticias, el conductor se presentaba como el “operador socio terapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui llamado La razón de vivir, donde se realizaron los allanamientos y algunas detenciones. También había sedes en Florencio Varela y en el departamento de Punilla (Córdoba).

Fuentes judiciales informaron que en la institución "se identificó a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad".

Detuvieron a Marcelo "Teto" Medina.

El hombre que inició su carrera televisiva de la mano de Marcelo Tinelli, fue arrestado junto a otras 16 personas. La policía se encuentra buscando a quien se presentaba como director del lugar, Néstor Ezequiel Zelaya, confirmaron fuentes policiales.

Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.

También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas.

No obstante, hay gente que defiende a Medina. Tras conocerse la detención de los responsables de la comunidad, la madre de un joven que se encuentra allí en rehabilitación declaró a los medios de comunicación en la puerta de la sede de Berazategui que su hijo está internado "hace 6 meses y es otra persona junto a otros 60 chicos más".

"El 'Teto' Medina es el mejor de todos, es una excelentísima persona, viaja en tren desde zona Norte para estar con los chicos acá, les enseña sobre la vida, jamás hubo nada", dijo la mujer.

Otra familiar de un paciente internado en la comunidad afirmó que "los hijos que están acá, están cuidados, protegidos, alimentados y con una nueva vida que los cambió, porque los sacó de la calle y de la droga".

Por su parte, Cristian, un expaciente rehabilitado que estuvo internado 14 meses en el centro, afirmó que "no es nada cierto lo que dicen" y agregó: "Yo cuando estuve acá jamás viví lo que están diciendo. Al contrario, acá me dieron un lugar, me dieron un techo, me dieron comprensión, me pudieron entender".

Denuncia por abuso

Hace más de tres años, Medina enfrentó una denuncia por abuso y violencia de género por parte de su expareja, Mónica Fernández, y luego de que se retirara la acusación en su contra, decidió hacer un cambio rotundo en su vida. El conductor ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y estudiar una nueva profesión.

El "Teto" había estudiado para convertirse en operador socioterapéutico especialista en adicciones, y lo confirmó en una entrevista consignada a Silvestre en la noche (Canal 9 Salta): “Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones; contamos nuestro testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema”. (Telam, Ámbito, Teleshow)