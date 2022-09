Leandro Somoza dejó de ser el entrenador de Aldosivi de Mar del Plata

La dirigencia de Aldosivi despidió este jueves a Leandro Somoza como entrenador del "Tiburón" a consecuencia de la mala campaña del equipo, que se ubica en el último lugar de la Liga Profesional de Fútbol y en zona de descenso.



Somoza, de 41 años, no seguirá siendo el DT del conjunto marplatense, según informaron fuentes del club marplatense, aunque todavía resta la confirmación oficial de la institución que se dará en el tr anscurso de esta jornada.



Aldosivi viene de caer goleado por 3-0 ante Arsenal, en condición de visitante en la última jornada, resultado que desencadenó el descontento por parte de la parcialidad del "Tiburón", que ayer se hizo presente en el predio deportivo del club para exigir la renuncia del técnico.



El "Flaco" dirigió a Aldosivi en 16 encuentros, con sólo tres triunfos, tres empates y diez derrotas, las últimas cuatro de manera consecutiva: 1-2 ante Sarmiento, 0-3 frente a Independiente, 1-2 vs Newell's Old Boys y 0-3 ante el conjunto del "Viaducto".



Aldosivi se ubica en el fondo de la tabla de posiciones con 13 unidades, al igual que Vélez Sarsfield, y además está en zona de descenso junto con Patronato de Paraná.



Los entrenadores que suenan como alternativas para reemplazar a Somoza son Fernando "Teté" Quiroz -ya dirigió a Aldosivi- y Sergio "Huevo" Rondina, de último paso por Colón de Santa Fe.