Este jueves liberarán los parquímetros hasta las 13 en zonas donde hay bares

El director de Ordenamiento Urbano del Municipio, Martín Moyano, anunció que este jueves 22 de septiembre el parquímetro estará liberado hasta las 13 en las zonas de bares, con motivo de los festejos por el Día de la Primavera y Día del Estudiante.

Además, indicó que hoy no se está realizando el control del estacionamiento medido y pago a raíz de la caída del sistema de Mercado Pago, utilizado para hacer los cobros.

"Durante toda la tarde/noche de hoy @MunicipioBahia va a trabajar junto a la Policía y la Agencia Nacional de Seg. Vial en múltiples óperativos de Alcoholemia Preventiva en el marco del Día de la Primavera", señaló Moyano en Twitter.

"Estos operativos simultáneos y dinámicos concluirán recién mañana estaremos más de 18 hs buscando y sacando de la calle la mayor cantidad posible de conductores peligrosos", agregó.

"También trabajaremos con los bares con controles voluntarios —siguió el funcionario—, mostrándoles a los vecinos los niveles de alcohol en sangre. Mañana el parquímetro estará liberado hasta las 13 en las zonas de bares para que, precisamente, aquellos que se excedieron no manejen".

Por último, afirmó que "estos controles se extenderán durante todo el fin de semana". "Es un día hermoso hay que juntarse con amigos y celebrar, pero si bebe NO HAY QUE CONDUCIR", cerró.

Más temprano había informado de los problemas en la plataforma de cobro. "En estos momentos se registran inconvenientes con la plataforma de Mercado Pago, lo que no permite que los usuarios de parquímetro registren saldos. No es un inconveniente que podamos solucionar desde Bahía Blanca, sin embargo durante toda la falla no se fiscaliza el sistema", expresó.