Día del Fotógrafo: los reporteros gráficos de La Nueva. muestran sus mejores imágenes

"Cuando vas caminando con la cámara, no vas mirando, sino que vas viendo a través de una foto continua, esperando el mejor momento para componer la foto".

Así describió su trabajo Rodrigo García, jefe de fotografía del diario La Nueva., quien forma parte de ese equipo desde 1989.

En el marco del Día del Fotógrafo, García junto a sus colegas Pablo Presti y Emmanuel Briane, seleccionaron algunas de las imágenes más representativas que capturaron durante su trabajo.

Para Rodrigo, lo mejor de la fotografía periodística es la diversidad de situaciones y momentos a retratar. "Estás en continuo movimiento, en contacto con distintos temas: policiales, deportes, arte, cultura...", destacó.

"Para esas fotos, tenés que aplicar distintas técnicas fotográficas que te llevan a estar en continuo cambio de lugar, luz y objetivos, para hacer así la mejor composición", cerró el fotógrafo.

Las fotos de Rodrigo

Las fotos de Pablo

"Soy fotógrafo desde hace muchos años, más de 30, y celebro este día junto a colegas y todos aquellos que aman este oficio, arte, hobby y profesión. Algo que diferencia a los fotógrafos del resto de las personas es la posibilidad de "ver" donde los demás 'miran'", dijo Pablo Presti.

"No sé si puedo elegir alguna foto en particular. Prefiero pensar en una selección variada, que tiene que ver con la diversidad de temáticas que me toca abordar en el día a día como fotógrafo de prensa. ¡Feliz día a todos los fotógrafos y que viva la fotografía!", agregó.

Las fotos de Emmanuel

"Ser reportero gráfico de un medio de comunicación es un privilegio y una responsabilidad. Nuestro compromiso es con el lector, a quien le brindamos nuestra mirada y con nuestros redactores a quienes intentamos ilustrar sus trabajos", dijo Emmanuel Briane.

Y Manu destacó que "no hay muchas profesiones que, como esta, nos pongan a la par de la realidad tal cual es, de eso estamos agradecidos".