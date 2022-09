"Julián Álvarez es la mejor aparición argentina en los últimos 10 años", dijo Fernando Batista

"Julián Álvarez es un jugador excepcional", fueron las palabras de Pep Guardiola al referirse sobre el exRiver, tras su doblete ante Nottingham Forest que significó su debut goleador con Manchester City en la Premier League.

No obstante, los elogios para el oriundo de Calchín no para de llover: esta vez fue el turno del extécnico de la Selección Argentina Sub 20, Fernando Batista, quien no escatimó en halagos para con el delantero.

Batista, quien dirigió al delantero cordobés en las juveniles del combinado nacional argentino, y que actualmente es parte del cuerpo técnico que tiene como cabeza de grupo a José Pékerman en la selección de Venezuela, aseguró en diálogo con D-Sports Radio que Álvarez "es el futbolista que todo entrenador quiere tener".

Luego, fue por más, y al hablar de la irrupción del atacante argentino se deshizo en elogios para con él y fue tajante: "Es la mejor aparición argentina en los últimos 10 años".

Por último, y si bien el Bocha sabe que hay jugadores albicelestes en la élite del fútbol europeo, destacó que el rendimiento de Julián es superlativo y que su carrera "no llegó a su techo".

También el crack noruego, Erling Haaland, que acumula ya nueve goles en apenas cinco jornadas del certamen inglés, llenó de elogios al ex-River.

"Julián se parece al Kun Agüero. Me encanta jugar con él", declaró en una entrevista con la periodista argentina Verónica Brunati, quien la publicó en sus redes sociales.