¿Qué hará San Lorenzo con lo que dijo Insúa de Tinelli?

La fiscalía especializada en Eventos Masivos, a cargo de la doctora Celsa Ramírez, actuó de oficio y le labró un acta a Rubén Insúa por un cruce con plateístas que lo estaban insultando.

Algo similar sucedió en cancha de Platense con Gabriel Arias y los hinchas locales que habían estado acosándolo: al final del partido, les dedicó gestos que derivaron en la expulsión y en una posterior declaración en la comisaría.

Los dos estuvieron mal, no hay dudas, y la acción está encuadrada en el artículo 118 del código contravencional de la Ciudad (aplica para Insúa, no para Arias que estaba en otra jurisdicción, provincia de Buenos Aires).

Ahora, ¿son los únicos que estuvieron mal? Si ellos reaccionaron, es que hubo un acto previo (los insultos desde la tribuna). ¿Qué responsabilidad les cabe a los hinchas? La realidad es que son tan responsables unos como otros. Y si todavía no hay una denuncia contra los plateístas que se cruzaron con Insúa es porque la fiscalía está esperando las imágenes de las cámaras.

La figura por la que es acusado el DT del Ciclón es "Incitar al desorden". Y se incita desde los dos lados. De hecho, la misma fiscalía también labró un acta por un botellazo que cayó cerca de los jugadores de River mientras se retiraban, aunque aún el agresor no está identificado. Entonces, tanto de un lado como del otro, podrían ser sancionados.

El tema es que las penas que caben son diferentes en el caso de los protagonistas como Insúa, por su condición de representantes de un club, el comportamiento ejemplar que se espera de ellos y la visibilidad. ¿Cuáles son las sanciones? Las multas básicas van de 10.000 a 50.000 pesos o arresto de 5 a 30 días. Pero para los deportistas, dirigentes o cuando se utiliza un medio masivo de comunicación, las penas suben al doble.

Más allá de esto, hay algunas cuestiones que son bastante particulares y hasta paradójicas. Por aquel tema de visibilidad, de estar o no en el centro de la escena, los hinchas sólo podrían ser sancionados cuando son "descubiertos" porque un protagonista reacciona. O sea, es condición necesaria esa reacción, porque de otro modo la cuestión pasa inadvertida. ¿Cuántas veces por partido se insulta o se agrede a diferentes actores sin que suceda absolutamente nada?

La otra cuestión llamativa apunta directamente al fondo del cruce de Insúa con los plateístas en el Nuevo Gasómetro. El DT, en plena descarga, apuntó contra el ex presidente del club: "¿Por qué no putean a Tinelli, que se robó todo?" La relación entre Insúa y MT está rota desde hace muchos años, pero en definitiva el técnico está apuntando contra el líder (o ex) de la actual dirigencia: Arreceygor es presidente gracias a la renuncia de Tinelli. ¿Tomarán alguna medida desde la dirigencia? Y otro tema incluso más particular: esos mismos plateístas que se cruzaron este domingo con Insúa son los que insultaban permanentemente a Tinelli y Matías Lammens, pidiendo elecciones anticipadas que finalmente se realizarán en breve. O sea: ¿están en diferentes bandos los plateístas e Insúa? Pero esa es otra historia...