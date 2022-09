Cerró un comercio conocido, pero abre otro, ABSA está "seca" y llega una licitación esperada

Por Juan Florin

jflorin@lanueva.com

--Hola Juan, qué bueno verte, pensé que no ibas a venir...

--Sos tan obvio... Además, parece que hubiesen ganado una final de la Libertadores por el escándalo que hicieron.

--No te pongas así, pero quién pensaba que en una semana iba a cambiar tanto el panorama ¿no? Acordate que nosotros estábamos para el cachetazo y ahora estamos en el lote puntero, encima con un equipo desvencijado por varios motivos.

--Igual falta mucho amigo, no te apresures en gastarnos.

--Para nada, solo que es raro que hayan quedado relegados con el plantel que tienen. Pero no quiero que te suba la presión, así que vayamos mejor a nuestros temas. Supongo que esta semana todo giró en torno a la inflación.

--Hace décadas que todo gira en torno a la inflación. Tener un 78 por ciento no es nada bueno, obviamente, pero cuando empieza a ser tan alta los ajustes resultan cada vez más frecuentes, la gente busca refugio cada vez más rápido.

--La historia muestra que, en la medida en que no se ataque a tiempo, el empeoramiento está cada vez más cerca.

--Sí, el gobierno está tomando medidas como suba de tasas de interés, ajuste de gastos. Habrá que ver si los resultados se empiezan a dar.

--¿Le preguntaste al licenciado Rinaldi sobre el tema?

--A Pancho querrás decir. Sí, obviamente que hablé con él y piensa que la cosa va a salir bien, pero en el sentido en que no va a explotar..

--Juan, vamos a terminar con casi 100 de inflación, es una locura.

--Sí, pero él me señala, y con muy buen sentido común, dentro de un escenario muy complicado, que más locura sería 500 o 1.000 por ciento, que es una híper. No sé si se entiende.

--Está bien. Hablando de inflación. ¿Viste lo que vino aumentando la ropa?

--Es verdad, un 109% en el año. Lo que vuelve a plantear la polémica en torno a si hay que abrir las importaciones. Los productores textiles piden protección pero, por otro lado, cada vez que vas a comprar una campera te das cuenta que los precios son altísimos y se plantea el dilema sobre hasta qué punto hay que proteger ese mercado cautivo.

--Bueno, pero del lado de los que venden se argumenta que el problema son los alquileres, los impuestos, el transporte, las cargas sociales, etc.

--Es verdad, siempre lo mismo, todos se pelean pero el dato es que la ropa subió muchísimo, mucho más que la inflación. Pero si me permitís te tiro un dato más que interesante que hace a Bahía.

--Claro, soy todo oídos amigo.

--Bien. Lamentablemente tengo que decirte que ABSA tocó fondo.

--No me asustes que se acerca el verano...

--Bueno, ya que hablaste del verano te digo que sobre ocho grandes obras licitadas apenas comenzó una, la de un nuevo módulo de potabilización en la Planta Patagonia.

--¿Y el resto?

--Nada, y no sólo significa que este verano esas obras no van a estar, sino que es muy probable que tampoco estén en el verano 2024.

--Encima, aunque hoy esté fresquito, se vienen meses calurosos y secos.

--Sí, y seca está la empresa. Fijate que dos cuadrillas se fueron por falta de pago y eso afecta la reparación de pérdidas de agua, pero también del sistema cloacal, con los riesgos sanitarios que eso genera.

--Ojalá podamos tener un verano como el anterior, bastante más tranquilo que otros.

--Difícil, realmente esas obras deberían haber comenzado y la cosa se va dilatando porque, insisto, ABSA atraviesa una compleja situación económica. Habría que cortar camino y preguntarle a la empresa por qué a veces parece que a los trabajadores y quienes los representan no son escuchados. Son profesionales y personas formadas en la actividad que representan al corazón de la misma.

--Juan, vos que sos un joven eterno, ¿anduviste ayer por la Fiesta de la Primavera?

--Pasé, y realmente todo estuvo muy bien. Un multitud pudo disfrutar de bandas de música, stands de distinto tipo en el Parque de Mayo. Hubo mucha presencia policial y la feria de emprendedores exhibió parte de lo variado que tiene Bahía para mostrar. Una lástima que la lluvia hoy haya impedido extender los festejos,

--Bueno, tirame algún dato interesante de la movida comercial bahiense. Seguro que algo tenés.

--Sabés que nunca te dejo en banda y creo que este dato te va a interesar.

--¿A ver?

--¿Te acordás que hace poco más de dos años, en julio de 2018, te anticipé la apertura, en avenida Cabrera, del primer almacén gourmet de la ciudad, un negocio destinado a clientes del segmento ABC 1 con venta de quesos, fiambres, productos de mar, frutas secas, envasados nacionales e importados, dulces, tablas de picadas, etc?

--Sí claro, Rafaello, un clásico para quienes son exigentes a la hora de hacerse de buenos productos, cuyos dueños era los propietarios de una conocida distribuidora. ¿Qué pasó?

--Cerró. Por cuestiones societarias, no económicas, bajó la persiana.

--¿Y qué va a pasar con el local?

--No desesperes que te voy informando de todo. Por lo que sé el negocio lo compró Mauro Mitilli y piensa abrir un Mity Market, como el de calle Alsina, pero sin restó. De hecho ya están trabajando en el local.

--Muy buen dato amigo, sabía que no me ibas a fallar, pero que no decaiga, seguí tirando novedades.

--Ok, pero primero te voy a dejar con una intriga, con algo que quiero que anotes y, si después se concreta, no te olvides de reconocer que te lo anticipé.

--Dale.

--Tomá nota, pero creo que Bahía va a ser noticia en el Vaticano.

--Apaaa... no me dejes así, ¿Alguna canonización? ¿Algún nuevo milagro de Don Zatti?

--Frío, pero te dije que simplemente lo anotes, veremos si se concreta. ¿Seguimos?

--Ok, anotado. ¿Qué otro tema tenés?

--Tengo muy buenos datos de obras en Bahía que te van a interesar.

--Te sigo.

--Para comienzos de octubre está prevista la licitación de la obra de 14 de Julio, de la cual ya te he dado amplios detalles un mes atrás.

--Sí claro, me dijiste que tendría cuatro carriles, ciclovías, espacio para estacionamiento vehicular, ensanche de veredas, etc.

--Exacto, se intervendrá el tramo entre calle Victorica y Circunvalación, a lo largo de unas siete cuadras, en el sector más comercial de 14 de Julio y con una inversión de 300 millones de pesos aportados por Nación.

--Bueno, pero me hablaste de “obras”, en plural.

--Es verdad. Este proyecto también es muy interesante porque la Muni quiere incluir en el presupuesto 2023 la calle Necochea, desde Cambaceres hasta la autovía Juan Pablo II (pasa por el predio del Club Argentino), pero hay más.

--Avanti.

--Otra es la pavimentación de Fournier, desde la Autovía Juan Pablo II hasta la entrada a autódromo, incluyendo el autódromo y el frente del Club Midgistas del Sur.

--Había escuchado algo sobre la pavimentación de Vera.

--Están viendo en qué plan la pueden meter porque se trata de una obra muy costosa. Va desde La Carrindanga hasta la exruta 33. Vera es la calle que se prolonga hasta Pilmayquén, en la rotonda de avenida Cabrera.

--Decime que tenés alguna noticia positiva sobre la obra de Circunvalación Norte, la doble trocha entre Cabrera y Carrindanga. Espero que no solo hayan puesto el cartel.

--El gobernador Axel Kicillof le dijo al intendente Héctor Gay hace muy poco que es inminente el inicio de la obra y que estaba cerrando algunos detalles. Así que habrá que seguir cruzando los dedos.

--Te cambio de tema. Leí hoy en “La Nueva.” distintas opiniones tras el encuentro de la mesa que se formó contra las adicciones y el narcotráfico.

--Realmente es muy bueno que el arco político y judicial, con distintos actores sociales, se unan para combatir un enorme problema que nos importa a todos.

--Exacto ¿Viste cómo se nota la pelea de Bahía contra este flagelo?

--Sí. Fijate que la semana que pasó llegó a la ciudad y brindó una charla, en la Unión Industrial, Javier Naveros, médico especialista en adicciones y salud mental.

--Sí, a eso hay que sumarle la cátedra con más de 300 asistentes en Colón 80, de la cual participaron estudiantes, docentes, políticos y profesionales de la salud.

--Es clara la pelea que da la ciudad en un tema tan sensible como el narcotráfico, el consumo y sus consecuencias...

--Y sí. Lo qué pasa en Rosario no puede pasar acá y lo que expresaron los camaristas federales hay que escucharlo varias veces

--¿Qué dijeron?

--Que este es un problema qué debe ser abordado entre todos y desde todos los sectores.

--¿Bien ahí la UIBB no?

--Si, se juntaron más de 50 empresarios y empresas a discutir este mismo tema.

--Bueno, sigamos recorriendo el espinel Juan.

--Ok, me parece que no podemos dejar de comentar la inauguración del showroom de Gili, días atrás.

--Tenés razón, son unos 400 metros cuadrados ¿no?

--Exacto, se trata de un espacio destinado a presentar las distintas novedades de pisos y revestimientos, productos para las terminaciones y la decoración de ambientes.

--¿Fuiste?

--No, pero me dijeron que está pensado como un lugar de inspiración y donde encontrar todos los materiales para renovar o construir los espacios, combinando colores, texturas y estilos. Todo eso con el mejor asesoramiento con personal altamente capacitado, abierto para personas con o sin experiencia en obras.

--¿Dónde está ubicado?

--Junto al AutoGili, en Don Bosco al 1600. Anotá: está abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 8 a 12.30. Ah, me olvidaba, cada producto que está acompañado por un código QR, el cual puede ser consultado desde cualquier dispositivo móvil y así acceder a los detalles y la información del mismo.

--Sigamos con más temas.

--Dale, te cuento que Bahía Blanca y la región estuvieron representadas en la Feria Internacional de Hidroponia más grande de Latinoamérica, llevada a cabo en la ciudad de Florianópolis.

--¿Estuvo la exsenadora y actual subsecretaria de Producción de la Muni, la misma que inició un gran complejo de hidroponía en la avenida Cabrera?

--Exacto, Julieta Centeno participó del encuentro realizado en Florianópolis. Brasil es líder en producción hidropónica y desarrollo de tecnología específica en el cono sur.

--Se trata de una técnica totalmente respetuosa del medio ambiente ¿no?

--Sí, está dotada de innovación permanente y exige profundizar conocimientos de manera continua. Por lo que pude enterarme, hay quejas repetidas entre las empresas proveedoras por la dificultad de hacer negocios en Argentina.

--¿Y cómo va ese emprendimiento local?

--Muy bien, por ejemplo, ahora acaban de aumentar, con mayor infraestructura, un 25% la producción de rúcula.

--Che, raro que no me hayas dicho nada sobre la presentación que se mandó Marta del barrio privado que saca a la venta...

--Bueno, a fines de julio te adelanté todo, te dije que iba a estar ubicado frente al predio de la base aeronaval de Comandante Espora, junto al cementerio parque privado El Recuerdo, que son lotes de entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados y que los valores rondan, contado efectivo, entre 32 mil y 45 mil verdes.

--Bueno, pensé que me ibas a comentar cómo estuvo la presentación, cómo se llama el barrio, etc.

--Estancia El Rocío. Algunos conocidos que fueron, me dijeron que estuvo muy bien, buena bebida y comida y muchas caras conocidas.

--¿Del puerto no tenés nada?

--Sí claro, por un lado, como publicó “La Nueva.” ayer, parece que se prolonga la bajante del Paraná y por eso, al menos hasta la primera mitad del año que viene, seguirán las cifras récord para el movimiento de granos, sobre todo de maíz.

--¿Y por otro lado?

--La otra novedad tiene que ver con cambios de autoridades en la gerencia del Consorcio. Juan Linares fue nombrado gerente general y Alberto Carnevali subgerente general. En el caso de Federico Franchini, quien estaba a cargo interinamente de la gerencia general, volverá a la gerencia de Ingeniería. Linares es un experimentado profesional, formado para este tipo de desafíos, y muy conocedor de nuestro puerto. Lo mejor para todos en esta nueva etapa.

Desde la izquierda, Alberto Carnevali, Federico Susbielles y Juan Linares.

--Decime Juan, ¿al final comenzó el gasoducto Kirchner?

--Sí, se está avanzando en la fabricación de los caños y en el montado de obradores a lo largo de la futura traza. Según la UTE Techint-Sacde, que fue la ganadora de la licitación, se prevé el tendido de dos kilómetros de cañerías diarios y desde la planta de Tenaris, donde se fabrican los tubos, en Valentín Alsina, saldrán 180 camiones diarios para esta obra.

--Terrible.

--Veremos si, como espera Massa, la obra sea entregada el 20 de junio de 2023. Y ya que estamos te digo que Oldelval empieza ahora una gran ampliación del oleoducto Allen–Puerto Rosales y a fines de 2023 o comienzos de 2024 estaría terminada. De hecho el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, piensa venir en los próximos días a Bahía y a Puerto Rosales.

--Y ya que estamos con cuestiones energéticas, te cuento que el dorreguense Osvaldo Barcelona tiene llegada a las más importantes esferas de ese ámbito.

--Veo que me perdí de algo José Luis.

--Así es. Fue designado Presidente de MetroGas SA, la distribuidora de gas más grande de la Argentina, empresa controlada en un 70% por YPF SA.

--Bueno, seguramente se convertirá en un articulador de estos temas en la región.

--Al menos esa es la idea. Barcelona trabaja estrechamente junto al presidente de YPF, Pablo González, con quien lo une la profesión de abogado y el peronismo kirchnerista.

--Claro, acordate que fue candidato a intendente en 2015 y 2019 en su Pago Chico.

--¿Algo más?

--Sí, en las últimas horas, en las redes sociales de la Universidad Salesiana, se presentó al abogado Matías Italiano como nuevo Decano de la Facultad de Derecho. Fue designado para cubrir la licencia de Luis Calderaro, que desde fines del año pasado ocupa el cargo de Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.

--Felicitaciones, sobre todo porque además de ser un dirigente político, Italiano es profesor universitario y en los últimos años ha escrito varios artículos jurídicos, y hasta un libro vinculado a la temática de los alquileres.

--Te digo más, en agosto se recibió de Especialista en la Estructura Jurídico-Económica de la Regulación Energética en la UBA.

--Bueno, ahora sí, levantemos campamento que seguro tendrás que ir prendiendo el fuego.

--Tenés razón, ya se hizo re tarde, pero antes un saludo para toda la gente del Banco Provincia, en estos primeros 200 años de vida de la entidad. Chau, nos vemos en una semana.

--Dale, hasta el próximo domingo.