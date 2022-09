España ante los mejores de Bahía, el Valle y la Patagonia en la cancha de fútbol de Liniers

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Después de lo vivido en 1972 en materia de rugby internacional en nuestra ciudad, pasaron 20 años para volver a ver un partido de ese nivel.

Sur ante el seleccionado sudafricano Gazelles fue el primero, en septiembre del '72 (se cumplirán cincuenta años el próximo martes 27).

El segundo amistoso de esas características con sede en Bahía Blanca fue el que animaron el Combinado Regional del Sur y España, el 19 de septiembre de 1992.

La llegada del XV ibérico al país se produjo como consecuencia de una invitación que UAR realizó a la Federación Española, en el marco de distintas actividades culturales por los 500 años del descubrimiento de América.

La entidad argentina le organizó al XV del León una gira de cuatro partidos en distintos puntos del territorio, con primera escala en el estadio doctor Alejandro Pérez del club Liniers.

"UAR decidió que el sur podía tener un partido internacional. Sin embargo para concretarlo se tenían que unir cuatro uniones: Sur, Alto Valle, Chubut y Austral. De esas cuatro se formaba un seleccionado y he tenido la suerte y el orgullo junto a Horacio Verona, un amigo con quien hemos compartido un montón de cosas y hemos entrenado un montón de equipos y seleccionados, de dirigir a ese combinado", recordó Antonio Soriano, hoy presidente de la URS y entonces designado como técnico jefe del Combinado Regional, junto con su asistente Horacio Verona y los entrenadores de las otras uniones que llegaron para colaborar, Carlos Goicochea (Austral), Martín Escalante (Trelew) y Juan Aubone (Alto Valle).

"La intención de UAR fue llevarle a cada unión, una vez al año, un partido internacional. Al año siguiente (1993) la rotación indicó que se jugara en el ámbito de la Unión de Alto Valle contra Japón, en cancha de Marabunta de Cipolletti. Con un entrenador local, El Mono Aubone, y nuevamente con Horacio Verona. Y al año siguiente la sede fue la Unión del Valle del Chubut. Se jugó en Patoruzú de Trelew contra All Blacks Desarrollo. Ahí colaboró un técnico local de apellido Ferro. En este partido no estuvo el Manco", agregó "Pepe".

Titulares del combinado. Parados, desde la izquierda, Fabián Fornetti, Rubén Ganuza, Roberto Schoeder, Atilio Giannoni, Sergio Schmidt, Pedro Sporleder (capitán), Javier Fernández y Marcelo Pascual. Arrodillados (desde la izq.), José Morales, Leandro Vilchez, Luciano Pompei, Sebastián Rivaneira, Federico Gadow, Mario Rey Saravia y Germán Cariac.

El plantel del Combinado Regional Sur que cayó ante España por 31 a 23, contó con 24 jugadores en su mayoría del ámbito URS y con una presencia estelar: el segunda Pedro Sporleder, quien cumplía sus primeros partidos en Los Pumas.

"Cada unión proponía un listado de jugadores y uno elegía lo que le parecía o necesitaba. Y si dentro del menú estaba el capitán de Los Pumas en ese momento, obvio que sería elegido. El plantel tuvo mayoría de jugadores de Bahía, Alto Valle, Chubut y en menor medida de Austral. En ese momento Bahía era la plaza más fuerte de las cuatro y nuestro seleccionado era superior. Por eso también nace nuestra designación como entrenadores, porque dirigíamos al seleccionado de la URS", agregó Soriano, quien estableció todo un hito para el rugby bahiense por haber sido entrenador en 8 partidos internacionales (3 con el Combinado y otros 5 al frente del seleccionado bahiense ante Uruguay).

"Pepe" Soriano (izquierda) y "El Manco" Verona, los DT del Combinado Regional.

España, capitaneada por el histórico segunda línea Albert Malo, fue dirigida por dos personalidades del rugby ibérico: Gerard Murillo y Alfonso Feijoó.

"Durante el partido, el Combinado estuvo siempre prendido en el resultado. Nos faltó el roce internacional necesario para haberlo definido. España ganó fruto de los errores que cometimos. El partido fue parejo y sobre el final lograron una diferencia. El Combinado fue competitivo. Habíamos tenido una buena semana de entrenamientos", agregó.

"Fue muy grato que nos hayan considerado para esa experiencia. En lo personal me llenó de orgullo. Se trató de hacer de la mejor manera posible", concluyó Soriano.

Verona: "Inolvidable"

El asistente de "Pepe" Soriano también recordó cómo dividieron el trabajo preparatorio. Que recién tuvo su primera práctica completo el martes 15.

"Yo entrenaba a los tres cuartos. Pepe era el head coach y entrenaba a los forwards. Y nos llevábamos muy bien porque Pepe no se metía con los tres cuartos y yo tampoco con los forwards. Aunque las decisiones las tomaba más Pepe que yo. Me consultaba y todo, pero la palabra final era de él. Siempre hubo muy buena relación", Horacio Verona.

La llegada de España a la Aeroestación Comandante Espora.

El Combinado tuvo un primer tiempo adverso (17-3), pero reaccionó en el ST. Al menos, queda el sabor de haber ganado ese segundo período 20-14.

"El partido no resultó tan físico. En realidad no fue tan bueno. Lo pudimos haber ganado, no jugamos mal. Pero el equipo se armó una semana o diez días antes y es medio difícil lograr algo", explicó.

"Pero en general fue una vivencia espectacular. Dentro de las limitaciones de presupuesto que tenía Sur, me acuerdo que varios del plantel llegamos a la cancha de Liniers en la caja de una camioneta. Nos llevaron a mí, a Pepe y a otros jugadores", recordó "El Manco". En efecto la URS tuvo que afrontar el costo de toda la estadía de España y de los jugadores del Combinado que llegaron desde otras ciudades.

Desde la izquierda, los jugadores Pedro Sporleder y Germán Cariac, junto con el dirigente Carlos Fernández.

"Recuerdo el fervor de la arenga de Sporleder. Se te caían las medias... Y otra cosa muy emotiva fue la entrega de camisetas en la previa. Yo se la entregué a Pichón Morales. Y cada uno a otro jugador titular. Muy emocionante todo el entorno, la cancha llena, la gente gritando. Inolvidable sin dudas", agregó Verona, ex jugador y entrenador del club Universitario.

"Los españoles fueron repiolas, nos divertimos tanto adentro como afuera de la cancha, sobre todo con Albert Malo, una leyenda de España. La verdad fue que los tipos regularon... Fueron muy buena onda. No hubo despelote, nadie se peleó con nadie dentro de la cancha", agregó.

El Combinado jugó ante España con la casaca habitual del seleccionado de la Unión de Rugby del Sur, blanca con bandas horizontales azules.

"Después del partido se produjo cierta polémica porque, claro, luego de un partido de tanta trascendencia, algunos quisieron conservar las camisetas como recuerdo. Y era lógico... Pero los dirigentes no quisieron y tuvieron que devolverlas. Después se dio que a un jugador del Combinado, un wing que vino de la Unión Austral, no querían regalarle una corbata de la unión de acá. Al final le di la mía. Me quedé sin corbata de ese partido je. Pero pobre tipo, ¡Se vino desde el sur!", concluyó.

Los planteles a disposición para el amistoso.

La síntesis del amistoso

Los detalles del encuentro jugado en Liniers. En la nota periodística correspondiente no fueron consignados los cambios del Combinado Regional:

Combinado Regional Sur (23): Marcelo Pascual, Atilio Giannoni, Sergio Schmidt; Pedro Sporleder (capitán) y Rubén Ganuza; Javier Fernández, Fabián Fornetti, Roberto Schoeder; José Morales y Federico Gadow; Leandro Vilches, Germán Cariac, Mario Rey Saravia, Luciano Pompei; Sebastián Rivaneira. DT: Antonio Soriano y Horacio Verona.

España (31): Julio Álvarez (capitán), Fidel Castro, Asler Altuna; Albert Malo y Mario Auzmendi; Iñaki Laskurain, Jaime Gutiérrez, Emilio Illaregui; Javier Díaz y Onesimo García; José Hermosilla, Alejandro Miño, Jon Azkargorta (50m Unal Aurre Koetxba), Pablo Martín; Francisco Puertas. Entrenadores: Gerard Murillo y Alfonso Fiejoó.

PT: 6m penal de O. García (E), 15m penal de F. Gadow (CR), 26m try de P. Martín (E) convertido por O. García y 40m try de A. Malo (E) convertido por O. García. Parcial: C.R. Sur 3, España 17.

ST: 21m try de P. Sporleder (CR) convertido por F. Gadow, 25m try de P. Martín (E) convertido por F. Puertas, 27m penal de F. Gadow (CR), 30m try de J. Morales (CR) convertido por F. Gadow, 38m try de P. Martín (E) convertido por O. García y 40m penal de F. Gadow (CR.

Árbitro: Carlos Sutton (Buenos Aires). Jueces de touch: Eduardo Vigier (Sur) y Osvaldo Ciarrocchi (Alto Valle).

Cancha: doctor Alejandro Pérez (Liniers).