“Olimpo de Primera”, de la pantalla chica a un mundo sin fronteras

Más de 1.100 partidos filmados...

Más de 6.000 entrevistas realizadas...

Más de 900.000 kilómetros recorridos...

Más de 5.000 horas de grabaciones...

Más de 40 pretemporadas...

Cerca de 1.000 programas en vivo, en televisión abierta y en los cables de Bahía Blanca...

De esa manera, con datos irrefutables y la originalidad de un mentado creador de imágenes, Omar Juan Schbib, el “padre de la criatura”, presentó en familia y en sociedad el libro “Olimpo de Primera, 20 años”, una edición que refleja las dos décadas bien vividas del programa televisivo con el mismo nombre (dicho sea de pasó jamás cambió) y que se viene transmitiendo, todos los lunes y en forma ininterrumpida, desde el 1 julio de 2002.

“Olimpo de Primera” es el único programa partidario del país que se mantuvo al aire desde el primer día. Sí, inédito.

“La puesta en escena fue en Canal 9, después pasamos por los distintos cables que tuvo y tiene nuestra ciudad y hoy contamos con otras dos plataformas interactivas: el programa de radio y la transmisión vía streaming. Es mucho sacrificio, pero somos una familia feliz”, manifestó el queridísimo “Turco”, casado con Graciela Wagner, la otra ladera de un proyecto que, pese a los vaivenes lógicos de la economía y el desgaste, siempre se mantuvo en pie.

Con 55 “abriles” de experiencia manejando cámaras y haciendo reproducciones de todo tipo, Omar aclara que el 2022, cuando Olimpo empezaba a participar activamente en los torneos de Primera división de AFA, fue el año que lo marcó para siempre, y no solo por el debut en la TV del producto que ya tenía en mente.

“La historia arrancó así: Yamile y Nico (sus hijos), que en ese momento tenían 12 y 11 años y andaban todo el día vestidos de Olimpo, me pidieron hacer un programa partidario vinculado a los colores con los que ellos se identificaban. Me la hicieron fácil, me acuerdo que me dijeron: `vos vas a filmar y nosotros te acompañamos´. Más allá de que yo era camarógrafo de Canal 9 desde 1967 y conocía todas las canchas de Bahía y la zona, hacer un programa propio llevaba otra producción, pero no les pude decir que no”, contó el cameraman whitense.

“El periodista para la conducción lo tenía (Víctor Hugo Zelaya) y el espacio en el Canal también, pero había que ir a hablar con Jorge Ledo (presidente olimpiense en aquel entonces) y esa no era una misión sencilla. ¿Quién iba a ir?, no había otra opción, así que lo encaré. Jorge era de escucharte sin interrumpirte; hablé como dos horas y esperó a que termine. Cuando ya le había dado todos los detalles, me miró fijo y esbozó un escueto: `¿cuál es el negocio de hacer un programa con la marca Olimpo?´, `no creo que seas tan boludo y no quieras ganar nada´ Me dejó helado, tenía más ganas de irme que de quedarme”, indicó a quien conocen como el “Turco” Sebi, así como suena.

--¿Y, qué pasó?

--Le manifesté que yo no quería hacer ningún negocio, que al programa lo iba a solventar con publicidades, que ya tenía el estudio y la posibilidad concreta de transmitirlo en vivo. Necesitaba dar el primer paso porque se lo había prometido a mis hijos. Ledo me pidió de hacer un contrato, que la idea se prolongue en el tiempo, que no sea un producto que empiece hoy y termine mañana.

“Nos dimos la mano y de frente me dijo: `contá conmigo´. Me ayudó en todo momento para que el programa cobre la misma notoriedad que Olimpo en el mundo de Primera división. En muchos aspectos, el `Ronco´ era un adelantado”.

--Bueno, llegó la primera pretemporada, ir a Monte Hermoso a congeniar con Julio César Falcioni, el entrenador de aquel plantel que consiguió la permanencia en el torneo 2002-2003.

--Todo un tema. Cuando arribé a la práctica, me miró desde lejos, pero no tardó ni un minuto en venir a preguntarme: “¿vos sos el que va a hacer el programa partidario?”. Cuando le respondí que si, me puso la mano en el hombro y me adelantó: “bueno, para que nos llevemos bien, por derecha todo, por izquierda ni la hora”. Así era Falcioni, con quien hoy sigo manteniendo una cordial relación.

--Vos pensás igual, por eso se deben llevar bien.

--Es así. En este ambiente hay mucha mugre, no todo es tan transparente como lo que han mostrado nuestras cámaras a lo largo de estos 20 años. Aunque se puede ser honesto, caminar con la frente en alto y hacer un producto por derecha. Nosotros lo logramos, y ese es el orgullo más grande que nos puede representar como familia.

“Nos ha pasado de todo, presenciamos situaciones indeseables y denigrantes, pero nunca traicionamos a nadie ni tranzamos por atrás o en forma desleal”.

--¿Te acordás con lujos de detalles la noche del primer programa?

--Fue mágico, en vivo y con una audiencia increíble. Fuimos el segundo programa más visto del año, detrás del Noticiero vespertino del Canal; una locura que nos motivó el doble para seguir ganando adeptos, auspiciantes y teleaudiencia.

Sin embargo, once días más tarde, el destino y la vida le daban a la familia Schbib una de las peores noticias que puede recibir un ser humano, horas después de que Yamile se desmayara en el baño y sea derivada de urgencia al hospital Italiano.

Una enfermedad terminal acortó los tiempos y esa nena llena de luz falleció en brazos de su padre.

“Fue el 19 de julio”, alcanzó a pronunciar Omar antes de que sus ojos se llenen de lágrimas.

“En ese momento, Graciela quería terminar con todo, vender lo que teníamos y no insistir con un programa que surgió por expreso pedido de Yamile y su hermano. Estábamos aniquilados, sabíamos que nada iba a ser igual, pero así y todo, con el alma y a puro corazón, pusimos en escena a Olimpo de Primera”, deslizó Omar con ese amor propio que lo caracteriza.

“Mi hija, que evitaba llorar, aún aguantando estoicamente los flagelos de una enfermedad de mierda, iba a cumplir años el 22 de ese mismo mes, pero pobrecita no llegó... Sin embargo estoy acá, firme, para decirte que Yamile fue el leitmotiv para que toda la familia reúna las fuerzas necesarias y así poder continuar con las metas y los sueños planificados”.

“Después se su fallecimiento, cuando no tenía ganas de nada, mis compañeros del Canal me dieron una mano gigante para que el programa continúe al aire, y gratis, porque sabiendo que yo era el dueño y el productor (en definitiva el que hacía todo), jamás me pidieron un peso. Ese es el valor sentimental que tiene esta obra llamada `Olimpo de Primera´, porque los que me ayudaron eran empleados de una empresa y no tenían ninguna obligación de salir a filmar, editar y armar, y sin embargo lo hicieron”, rememoró mientras trataba de reponerse de la emoción.

“También recuerdo la carita de Nicolás, quien con toda la ingenuidad del mundo y en el momento más oscuro, tenso y cuando no queríamos ver a nadie, puertas adentro nos cuestionó: `¿y yo qué?, ¿por mi no van a hacer el programa?´ Era aguantar el dolor y tratar de avanzar frente a ánimos desbastados, pero decidimos hacernos fuertes y continuar. Lo que vivimos no se olvida, es un puñal clavado para siempre, más allá de que los viajes y el hecho de disfrutar de esta pasión nos alivia constantemente la angustia y nos permite sentirnos vivos”.

Había una más: el 13 de mayo de 2006, La Nueva. publicaba “Con politraumatismos leves resultaron periodistas e integrantes del equipo de producción de un programa de cable local que cubre la campaña de Olimpo en el fútbol profesional, como consecuencia de un violento accidente que protagonizaron en cercanías de la ciudad de Olavarría, cuando el automóvil en el que se movilizaban hacia Buenos Aires colisionó con un camión que circulaba en sentido contrario”.

Los cuatro pasajeros del vehículo menor (Omar y Graciela ocupaban la parte delantera y Nicolás y Fernando Rentería, en ese momento conductor del programa, iban en el asiento de atrás) viajaban con destino a la ciudad de Buenos Aires para realizar la cobertura del partido entre el conjunto de nuestra ciudad y Boca Juniors, por la última fecha del torneo Clausura de AFA.

“Nunca llegamos. Nico sufrió un pequeño corte en la cabeza y Graciela resultó ilesa; los más comprometidos fuimos Fernando y yo, aunque después de estar 24 horas internados en el hospital de Olavarría, pudimos salir de alta y volvernos a Bahía. Encima perdimos 2-0 con Boca y uno de los goles lo hizo Rodrigo Palacio; de eso tampoco me olvido”, resaltó el “Turco”.

“En aquella ocasión, tampoco dejamos de hacer el programa, y eso que no estaba Rentería, el que más tiempo en observación permaneció en el nosocomio olavarriense. Lo reemplazó Joaquín Alvarez Bayón, en ese momento periodista de LU 2”, rememoró.

De gala y con sorpresas

Es difícil frenar al “Turco”, su rapidez mental va a contramano de sus palabras y para todo tiene una anécdota, pero era la nota de “Olimpo de Primera” y tenía permitido fluctuar entre temas disímiles que viajaban de un tiempo al otro sin escalas y encofrados en una memoria prodigiosa.

“Cuando empecé, grabábamos en películas que tenías que tratar con mucho cuidado. Lo que filmabas hoy lo podías ver a las diez horas en una sección que se llamaba `Cine y TV´. No me quiero poner melancólico, pero ¡como cambiaron los tiempos! Ahora termina el partido y salimos en vivo, por Instagram, desde la puerta de un vestuario. En ese momento, capaz entran 2.500 personas en cinco minutos, y de todas las partes del mundo. Increíble pero real”, deslizó este cultor del buen arte televisivo.

Enseguida contó que por “Olimpo de Primera”, que tras alejarse de Canal 9 derivó en Cable Total y ahora se emite por Cablevisión y BVC, transitaron tres conductores distintos: primero Zelaya, después Rentería y ahora su hijo Nicolás.

“Siempre consideré que para hacer un programa como el nuestro, más allá de lo artesanal y familiar, necesitás conocer de fútbol y estar al tanto de los pormenores de un ambiente donde no todo pasa por la pelota. Esa fue la tarea de Nicolás a lo largo de todos estos años, formarse y empaparse de ciertos secretos de la profesión en distintas charlas y relaciones que forjó con periodistas, relatores y comentaristas de diferentes medios y categorías”, calificó con orgullo.

Y remató: “No es solo ir a una cancha y sentarte a ver el partido, es andar, charlar, meterte en zona de vestuarios... Es lo que le permitió a Nicolás adquirir la cultura del fútbol en todas sus dimensiones; es lo que lo formó en un periodista serio y con buen léxico”.

--Una vez que están las imágenes, ¿cuánto se tarda en editar y armar un programa de una hora de duración?

--Antes, cuando había que cortar y pegar, te llevaba un día o más dejar listo un cronograma con guión e imágenes vivas, pero hoy todo cambió: se puede editar y armar dos horas antes de que salga al aire. La tecnología te permite hacer y deshacer al mismo tiempo; se han superado limites impensados.

--No te veo muy adaptado a la modernización.

--Sigo sin poder acostumbrarme al tecnicismo mágico de tocar un botón y que todo sea como vos querés. Aunque en este mismo torneo, en Chimbas (San Juan), se produjo un hecho inédito para la familia: estando solo, filmé por streaming, en vivo y con dos equipos conectados a la vez. Fue como una videoconferencia, salió perfecto.

“Más allá de lo artesanal o familiar, de tener vocación y de hacerlo con pasión, lo ideal es ser profesional, eso lo respeto a muerte. En Olimpo de Primera exijo que nos manejemos de esa forma”.

--¿Sos perfeccionista?

--No sé si llego a tanto. Siempre quise hacer todo con la mayor seriedad posible, que el que opinara de fútbol en mi programa supiera algo. Y ante todo, respeto. Las criticas siempre deben ser sin pelos en la lengua, pero nunca de mala leche.

“El hecho de no actuar con mala fe me permitió construir amistades y concretar relaciones duraderas con varios técnicos y futbolistas que pasaron por Olimpo. Por ejemplo, Omar De Felippe ya confirmó que va a estar en la fiesta del próximo viernes”.

A propósito: “la familia de Olimpo de Primera tira la casa por la ventana, el festejo por los 20 años es en Yesterday, con más de 100 invitados, alfombra roja de bienvenida, distintos espectáculos circences, sorpresas al por mayor y shows que van a sorprender a propios y extraños.

El “Turco” se salía de la vaina...

--Dale, contá esa anécdota que tenés atragantada.

--No, ahora no recuerdo ninguna, la tengo que pensar... Me río porque el otro día, viendo un partido de River, estaba jugando Borja (Miguel), a quien le había perdido el rastro después de su alejamiento de Olimpo (estuvo un semestre de 2014). Me acuerdo que en el Carminatti, un plateista le gritaba a Perazzo (Walter, en ese torneo DT aurinegro) “sacá a tu primo, ¿de dónde trajiste a este tronco?” Mirá hoy, Borja vale más dólares que Cristiano Ronaldo... (más risas).

--¿Qué te genera que hoy Olimpo de Primera siga en cartelera y sea una marca registrada en la TV bahiense?

--Un orgullo enorme porque está mi familia atrás. Lo veo a Nico y se me cae la baba, porque aprendió ciertas cuestiones conductivas y de liderazgo que van más allá de saber analizar el juego en sí. Es necesario tener una conducta determinada, y él es muy equilibrado para eso.

En la presentación oficial del libro, la familia Schbib donó tres ejemplares: uno al club Olimpo (recibió el presidente Alfredo Dagna), otro al Museo del Deporte (se le entregó en mano a Pablo Romera, secretario general del Municipio) y el restante a la Biblioteca Rivadavia (recibió el titular actual y ex intendente de nuestra ciudad, Jaime Linares).

“El contenido del libro se basa en vivencias propias de un sin fin de viajes y coberturas, aunque no alcanzó una publicación para contar todo el material recopilado; era como hacer un video con 7000 horas de imágenes”, comentó el “Turco”, destacando que también editaron una cierta cantidad de ejemplares cuando cumplieron 10 y 15 años.

“También hacemos mención a personajes y colaboradores que, humildemente y en forma silenciosa, se transformaron en pilares importantes para que nuestro programa logre trascender. Me refiero a utileros y auxiliares de Olimpo, quienes siempre nos abrieron las puertas de los vestuarios para introducirnos en la intimidad del plantel, con el único fin de que los hinchas aprecien y valoren lo que no pueden ver por sus propios medios”.

--¿Alguna vez sentiste miedo en alguno de los estadios que visitaste?

--Sí, en el de Newell´s. El 29 de octubre de 2011, un pasacalle en los árboles del parque de la Independiencia, con la leyenda “matar o morir”, presagiaba lo peor. Olimpo lo empató sobre el final (2-2) y casi lo gana, pero lo peor vino después, cuando los hinchas locales quisieron entrar, por la fuerza, a zona de vestuarios. La policía reprimió con balas de goma, se escuchaban gritos desgarradores y corrridas por todos lados.

“Omar De Felippe (DT aurinegro) decidió encerrar al equipo en el vestuario, aunque con buen tino ordenó sacar todos los bolsos a la puerta, para que los hinchas, si ingresaban, se lleven eso y no toquen a nadie. Omar Porcel (periodista de TyC Sports) se llevó a mi familia y a otras mujeres que estaban por el sector hacia el túnel para resguardarlas de cualquier tipo de atropello. Por suerte la situación no pasó a mayores y hoy la puedo contar. En cualquier cancha es común que te insulten o te tiren algo, pero no que te vengan a patotear rompiendo todo lo que estaba a su paso”.

En la ciudad suele circular el mito: “el programa es bancado y solventado por el club, sino ya se hubiese dejado de emitir”.

--“Turco”, ¿cuántas veces escuchaste tal aseveración?

--Ufff... El club no pone plata para que “Olimpo de Primera” siga estando en cartelera, esa es la verdad. Sí nos da una mano en lo que puede y no me da vergüenza divulgarlo. A veces, por el hecho de aminorar costos, hemos tenido algún beneficio, pero jamás nos llevamos dinero de arriba, ni de la institución ni de ninguno de sus dirigentes.

“En Capital Federal, muchos programas partidarios son solventados por el presidente de un club y, a su vez, por la oposición al oficialismo, suele ser mitad y mitad, pero eso no ocurre en nuestro caso”.

Y agregó: “en este programa nadie nos marca la agenda ni nos coarta la libertad de expresión. Olimpo de Primera se hace con profesionales amigos y se discute todo, aunque la última palabra siempre la tiene la productora general Graciela Wagner”.

¿Qué elegís?

Un equipo. “Uhhh, muchos. Difícil elegir a uno, pero me quedo con el de Madelón (Leonardo Carol), el de la temporada 2006-2007, la del ascenso. Ganaba en todos lados, brillaba, tenía personalidad y mucho carácter”.

Un técnico. “Varios, pero Julio Falcioni, por haber sido el primero y porque para Olimpo era todo nuevo, supo armar un plantel con hambre de gloria y sentido de pertenencia. Era difícil ganarle a ese equipo que formó, pero con honor y mucho sacrificio, pudo mantener la categoría aún sabiendo que era la Cenicienta del campeonato. También dejaron sus huellas de buenos señores Perazzo, Madelón, De Felippe, Gregorio Pérez y Saporiti. ¿El peor de todos? Guillermo Rivarola, por el destrato a colegas y por querer hacer de Olimpo algo que no era”.

Un jugador. “Siempre me gustó la forma de ser de Mauro Laspada. Más allá de su rusticidad para jugar, simbolizaba a Olimpo dentro y fuera de una cancha de fùtbol. Era garra, entrega y corazón, y eso lo disntinguió para convertirse en ídolo aurinegro”.

Un partido. “El de la última fecha del Clausura 2004, que empatamos 1-1 con Racing y los jugadores se quedaron dentro de la cancha escuchando por radio otros resultados para ver si conseguían la permanencia, la que finalmente se logró por las derrotas de Nueva Chicago y Chacarita”.



El legado más preciado

Hoy en día, la programación y la producción periodística de Olimpo de Primera (TV y radio) pasa por las manos de Nicolás, el hijo de Omar y Graciela que, empujado por la tradición familiar y contagiado por una vocación que fue descubriendo con el paso del tiempo, se convirtió en un experto en la materia.

“Para mi Olimpo de Primera es todo, nació por una pasión que teníamos con mi hermana y hoy lo llevamos adelante con las mismas ganas y sentimientos. En este momento me toca continuar el legado dedicándome a la conducción, aunque siempre sentí que esto era lo que me gustaba, desde los 15 años, cuando empecé a entrar a los principales estadios del fútbol argentino”, señaló Nico, quien prolongó la dinastía Schbib con su hijo Aquiles.

“Aún con dificultades y algunos palos en las ruedas, siempre apostamos a crecer, por eso hago eco en esta nota para agradecerle a las empresas que nos acompañaron en estos 20 años, que confiaron en un producto familiar pero de carácter privado. El club Olimpo apoya y acompaña, pero comercialmente nos manejamos por voluntad propia, con nuestra agencia y nuestros recursos”, señaló el productor devenido a “empresario”.

“Impusimos una marca y nos rompemos el alma para estar en todas las canchas cada vez que juega Olimpo, para que el hincha tenga todo y pueda gozar de un buen producto. Y más que nada en esta categoría, donde es difícil hasta respirar, porque en Primera las imágenes brotan hasta desde una piedra; las ves en cualquier medio local, regional o nacional”, expresó.

--¿Tan complejo es llevar adelante un programa con Olimpo en el Federal A?

--Es difícil tener al televidente sentado frente a la pantalla una hora; no hay equipo ni divisional que seduzca más que el mundo de Primera división. Gracias a Dios la campaña actual de Olimpo ayuda muchísimo para que la gente, sea hincha o comerciante, confíe en lo que hacemos y en la dignidad con la que llevamos adelante este emprendimiento.

--¿Sentís la presión de saber que la continuidad del programa depende, casi exclusivamente, de tu responsabilidad?

--No sé si es presión, esto lo disfruto días a día; soy hincha de Olimpo desde la cuna. Hoy está Aquiles, mi hijo de un año, al que de poco le voy inculcando esta pasión por los colores, por el trabajo y por una herencia familiar que, al menos a mi, me formó como persona y profesional.

“Cuando hay pasión, arrasás con todo. Ledo y Dagna nos han incitado a no bajar nunca los brazos, a estar cerca del mundo Olimpo, y más allá de lo futbolístico, siempre creí en la buena fe de los dirigentes y de las personas que fueron parte de nuestro crecimiento”, sintetizó.

“Muchas veces me cuestionan `¿por qué Olimpo de Primera si hoy se encuentra en el Federal A? La respuesta es muy fácil: porque la gente que hace este programa es de Primera”, se sinceró.

“Olimpo de Primera es una marca registrada, un programa que arrancó con el espíritu de mi papá y el empuje emocional de mi mamá. Sin ellos, sería imposible bancar un circo tan grande, que necesita dedicación, constancia y aportes económicos que siempre exceden un límite, pero insistimos con tal de mantener el nivel y la calidad. Las pruebas están a la vista, es el único medio de TV, radial y con streaming, más allá de que existen otros que eligen redes sociales y distintas plataformas. Bienvenidos sean, porque la idea es difundir todo lo que sucede alrededor del club que amamos”.

Y deslizó: “siempre hicimos el programa en forma gratuita, para el simpatizantes, para el socio, y es un orgullo que los que, de alguna manera siguen a Olimpo, nos alienten con sus saludos y felicitaciones. Muchas veces tocamos el cielo con las manos, en otras ocasiones besamos la lona, pero siempre nos mantuvimos de pie. Gracias a Olimpo conocí el país y a gente extraordinaria, por eso vamos a seguir adelante, por y para el hincha olimpiense”, resaltó, entusiasmado, el “Turquito”.

Los distintos saludos proyectados en la pantalla gigante fueron de Martín Rolle, Omar De Felippe, Fernando Coniglio, Julio Falcioni, Matías Ibáñez, Iván Furios, Walter Perazzo, Ismael Blanco y Leo Madelón.