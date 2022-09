Mauricio Macri se refirió a la posibilidad de reunirse con Cristina Kirchner: "Con la Constitución sobre la mesa, sí"

El expresidente Mauricio Macri le dejó la puerta abierta a un eventual encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero aclaró que la condición es que sea con "la Constitución sobre la mesa".

"Con la Constitución sobre la mesa, sí", afirmó el líder del PRO al ser consultado sobre la posibilidad de concretar una reunión con la titular del Senado.

Macri se expresó así durante una recorrida por Junín, ante una pregunta de un cronista de Noticias Junín, luego de que distintos referentes del Frente de Todos no descartaran la posibilidad de un encuentro entre ambos.

Si bien no se cerró a la eventualidad de una reunión con la expresidenta, el exmandatario volvió a lanzar críticas en su contra y consideró que "las ideas de Cristina Kirchner han destruido a la Argentina".

A su entender, el kirchnerismo no cree ni "en la cultura del trabajo ni en la meritocracia ni en la transparencia".

Macri estuvo en Junín con el jefe comunal, Pablo Petracca, pero primero pasó por Pergamino, donde retomó las recorridas por el interior provincial, junto al intendente local Javier Martínez.

En su paso por la cuarta sección electoral, el expresidente sostuvo que "lo importante son las ideas, que van a sobrevivir a todos".

"Tenemos que explicarle a la gente que ahora no es que está fracasando sólo el kirchnerismo, sino ideas que no funcionan", consideró el ex mandatario nacional, que todavía sigue sin definir si competirá el próximo año en las elecciones.

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, el Gobierno intentó iniciar una ronda de diálogo con la oposición, algo que todavía no logró materializar.

Este jueves, al reaparecer públicamente tras el ataque, Cristina Kirchner insistió en la idea de hablar con todos los sectores y recordó su diálogo con el economista Carlos Melconian.

“La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia es juntarse con los que piensan distinto y ver, si al menos en economía, podemos tener un acuerdo mínimo”, resaltó la titular del Senado.

Y agregó: “Porque todos hablan de la inflación. El problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda, que es lo que yo opino, vieron en las conferencias que venía dando de la economía bimonetaria. Es eso, hay que ponerse medianamente de acuerdo en eso para volver a reconstruir”.

Luego, este viernes, el senador kirchnerista Oscar Parrilli dijo que Cristina Kirchner "nunca puso un límite" a sus encuentros, al ser consultado sobre una eventual reunión con Macri. (NA y La Nueva.)