Lali Espósito revolucionó la TV española con un “Fernet viajero”

Lali Espósito, la cantante pop argentina, mostró en la TV española la manera de armar un “Fernet viajero”: no solo llevó una bebida que se consume en el país, sino que también compartió una de las formas más típicas de tomarlo entre amigos que salen por la noche.

Antes de preparar el trago, la intérprete de Disciplina explicó que el “viajero” es ese vaso que se lleva desde la previa al boliche. El mismo se hace cortando una botella plástica; como luego se perderá –explicó–, no debe ser un vaso de calidad y por esa razón se fabrica en casa, con las botellas sobrantes.

“En Argentina hay mucha joda, salimos mucho a bailar, hay mucha vida nocturna. A veces, cuando estás con tus amigos y es el momento de abandonar la casa en donde se produce la previa, se arma un viajero”, contó en el programa El Hormiguero.

“Es el trago comunitario, porque nosotros compartimos todo. No te vas a llevar un vaso de vidrio, se lleva una botella plástica. No te llevás el vaso térmico, porque ¿dónde me meto el vaso térmico? No lo quiero decir porque estamos en televisión. Si es un vaso térmico lindo, no lo quiero perder. No lo voy a dejar en la disco”, sostuvo.

Luego, tomó la botella y con un cuchillo la cortó. Al finalizar, quemó los bordes con un encendedor para que perdiera el filo y no lastime al tomar.

“Si yo tomo así me voy a cortar y hay que chapar a la noche. No nos vamos a lastimar los labios”, bromeó.

“Esto es muy de barrio, no se hace en las casas de Buenos Aires. Se hace en los barrios en los que yo crecí”, siguió y reveló: “Es mi trago favorito. Si me tengo que tomar un trago, me tomo un fernet”.

La intención de Lali era que Pablo Motos, el conductor del programa, conociera al "Fernet viajero" y lo probara.

Al principio le convidó la bebida directamente de la botella. "Dale un traguito", invitó la cantante. "Pero ¿qué es esto, dinamita?", bromeó Motos, quien no demostró que le gustara.

Luego, sorprendió al mezclar la bebida con el dedo y, acto seguido, se lo chupó cuando desde la producción del programa querían acercarle algo para que se secara. “No voy a ser muy televisiva, esto se hace así”, dijo.

Finalmente, el español degustó el tan ansiado trago con gaseosa y, tras poner cara de disgusto, concluyó: "¿Qué os pasa a los argentinos?".