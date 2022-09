Créditos UVA: “Es un sistema que no es sostenible", dijo Auliú

Federico Auliú, representante de los afectados por los créditos UVA en Bahía Blanca, dialogó esta mañana con LU2 y contó la situación en la que se encuentras las familias que han adquirido estos créditos: “Es mucha angustia y desesperación porque vemos que las cuotas y el capital adeudado se disparan”.

“Lo que arrancó en 2016 como un sueño de adquirir la primera vivienda o vivienda única, hoy en día se está transformando en una pesadilla que todos los meses nos insume más parte del sueldo”, contó.

Los créditos UVA están destinados a personas en actividad laboral (en relación de dependencia o contratados, autónomos y monotributistas), jubilados y/o pensionados y excombatientes de las Islas Malvinas beneficiarios de la pensión vitalicia de guerra. El crédito puede ser utilizado para adquisición, cambio, construcción, refacción o terminación, de vivienda única y de ocupación permanente.

Según contó Auliú, los damnificados rondan las 10.000 personas, que incluyen hipotecarios, personales y prendarios. “Estamos tratando de hacer lo imposible para pagar las cuotas, para seguir viviendo. La calidad de vida la vemos cada vez más disminuida y sin un horizonte y nos angustia”, manifestó.

La última reunión por esta problemática tuvo lugar en Buenos Aires en el mes de mayo con la presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso, Aparicio, según contó Federico.

Asimismo, explicó la situación en otras jurisdicciones del país como Misiones, Mar del Plata y Mendoza: “Ya se han iniciado causas, hay fallos”.

“Estamos esperando que la justicia de Bahía Blanca 'ponga lo que tenga que poner' para fallar a favor de esta usura”, manifestó.

Con respecto a lo comunicado por los bancos, Auliú aclaró que “están hablando de un 2 % de morosidad que no es real porque no se considera mora a las refinanciaciones, a los planes de congelamiento que hubo en su momento de pandemia o cuando Macri perdió las PASO que se disparó la inflación y congeló las cuotas”.

“El banco no quiere arrancar con una ejecución temprana de la vivienda porque no es políticamente adecuado sacarle el lugar para vivir a una persona por una situación de inflación desmesurada, entonces dibujan las estadísticas de morosidad para mostrarlo así ante la sociedad o ante el sistema bancario”, explicó.

“Cuando fue la convergencia del 5 % era muy complicado aplicar porque te pedían el 35 % de todos los codeudores, era una trampa comercial porque si vos ibas al banco a pedir el crédito y no calificabas te decían que trajeras el recibo de algún familiar, alguien que supuestamente aporte y con eso vas a llegar al monto. Muchos lo hicieron, por el sueño de la primera casa”, dijo. Y explicó que muchas personas hicieron eso y esas cuotas están alcanzando actualmente el 60 % en algunos casos.

Auliú aclaró que “no estamos pidiendo ningún subsidio” y manifestó que lo que se está buscando es que “se vuelva al equilibrio contractual”. Además consideró que “acá se tienen que sentar las dos partes” para resolver este tema.

Con respecto a su situación particular comentó: “En mi vida personal me afecta como a cualquier familia. No solo el crédito aumentó, aumentó también el colegio, el supermercado, todo”.

“Es un sistema que no es sostenible, por más que estés pagando holgadamente, tarde o temprano te termina alcanzando por los niveles de inflación”, advirtió.

Y concluyó: “Nosotros le pedimos al Estado Nacional una ley que readecúe los contratos, que cambie el índice de indexación y que retrotraiga capital. Pero esto tiene que ser a través del esfuerzo compartido, o sea, que los bancos ganen un poco menos de lo que están ganando”