Avanza el proyecto para suspender los descensos de este año

El proyecto de suspender los descensos de este año para armar un torneo de 30 equipos en 2023 dio otro paso hacia adelante tras una reunión que mantuvo el presidente de AFA, Claudio Tapia, con varios dirigentes de clubes de la primera división en la sede de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en Puerto Madero.



Tapia encabezó la reunión no solamente como titular de la AFA sino también de la LPF, cargo que le concedió la Justicia tras el alejamiento de Marcelo Tinelli, y del encuentro que tuteló el gerente general de este organismo, Francisco Duarte, tomaron parte el presidente de Banfield y reconocido "tinellista", Eduardo Spinosa, junto a los dirigentes Ricardo Rosica (Boca Juniors), Ignacio Villarroel (River Plate), Alfredo Chiodini (Racing Club), Martín Gorostegui (Estudiantes de La Plata) y Rodrigo Escribano (Talleres, de Córdoba).



De las tres posibilidades que se vienen manejando para el año próximo: repetir un formato como el de este año, hacer dos Copas de la Liga, una por semestre, o el torneo de 30 equipos divididos en dos zonas de 15 que para la última parte de 2023 derivaría en un Top 20 al estilo del rugby.



Y esta forma de disputa no solamente es vista con buenos ojos por los clubes "chicos", sino que ahora también se sumaron los "grandes", indicaron fuentes afistas.



Los primeros obviamente porque suelen ser los que tienen más riesgo de perder la categoría y con esta forma de disputa para después del Mundial de Qatar no solamente no habría descensos, sino que a los 28 actuales se sumarían los dos que ascenderán desde la Primera Nacional este año.



De esta manera, por ejemplo, Aldosivi y Patronato, que hoy estarían descendiendo, seguirán en primera el año próximo.



Los "cinco grandes" también estarían ahora de acuerdo con ese campeonato, apostando al mencionado Top 20 que se llevaría a cabo en la segunda parte del año que viene.



Pero primero, para las dos zonas de 15, los cuatro primeros de cada una de ellas se cruzarán en cuartos de final, semifinales y final a un solo enfrentamiento totalizando 18 fechas.



Y después, para el Top 20 clasificarán los 10 mejores de cada grupo que se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda, con 19 fechas a disputar como en los viejos torneos Apertura o Clausura.



Pero como habrá "premios para todos", los últimos cinco ubicados en cada grupo junto con los 10 primeros del campeonato de la Primera Nacional disputarán el denominado "Torneo Primera Clasificatorio LPF", siempre a una rueda de 19 jornadas, que ofrecerá un clasificado a la Copa Sudamericana 2024.



No obstante, este certamen tendrá premios y castigos adicionales, ya que más allá de esa clasificación a un certamen internacional, los 10 primeros jugarán en primera división en 2024 y los 10 que les sigan lo harán en la Primera Nacional.



Y para la Copa Libertadores de 2024, y allí radica el atractivo del Top 20 para los equipos grandes, los ubicados del segundo al cuarto puesto en ese certamen se clasificarán para ella, lo mismo que los campeones del primer certamen de 30 equipos, del Top 20 y de la Copa Argentina.



Mientras que a la Sudamericana, además del ganador del torneo "clasificatorio" irán los cinco equipos que se ubiquen detrás de los que accedan a la Libertadores.



La decisión sobre la implementación de este nuevo formato de competencia se aprobaría en la Asamblea Extraordinaria que la AFA celebrará el mes próximo, aproximadamente un mes antes del comienzo del Mundial de Qatar. (Télam)