Para hacerle frente al sol, nada mejor que la óptica de la AEC

De la misma forma en que cuidamos nuestra piel con pantallas solares, los ojos también deben ser protegidos del sol. Se acerca el verano y esto nos hace estar más expuestos a los irritantes oculares.

“Hay que prestar atención a un tema tan delicado como la vista, porque las consecuencias son terribles. En nuestra óptica los asesoramos y les pedimos que se acerquen a consultar”, dijo Claudia Rodríguez, quien lleva 24 años atendiendo la Óptica de la Asociación Empleados de Comercio, que funciona en el primer piso de Rodríguez 60.

Está abierta todos los días de 10 a 18 y los sábados de 9 a 12.30.

“La óptica funciona en nuestra sede gremial. La gente se confunde y se va a calle San Martín, pero la óptica que trabaja con todos los beneficios y descuentos para los afiliados de OSECAC está en la sede de Rodríguez 60, es la única”, remarcó Claudia.

-¿Cuál es la tendencia de los lentes para sol?

-Los polarizados y espejados. Nuestros productos son todos polarizados, con doble filtro (UVA y UVB) ultravioleta y ultrarrojo. El espejado es el refractario que rechaza todo tipo de sol. Gracias al Colegio de Ópticos aplicamos todas las normas vigentes, podemos asesorar correctamente.

-¿Los precios son accesibles?

-Los precios varían según el producto o la marca. Pero siempre aconsejamos un buen anteojo. Por caso un polarizado con antirreflejo está compactado en un precio bajo para el afiliado.

Cuánto más productos adquieren más descuentos tienen. Si compra un grupo familiar de tres o cuatro personas, el último termina siendo muy económico.

-Es para aprovechar.

-Seguro. Las otras también trabajan con OSECAC, pero nunca van a tener los precios y las ofertas que ofrecemos acá. En los anteojos para sol los descuentos son de un 40 a 50 por ciento.

Y también hay descuentos por pago en efectivo.

-¿Los colores de los cristales influyen?

-Si. No es capricho que se ofrezca el color gris, porque cuenta con ondas más espaciadas que relajan la vista. Contrariamente a la creencia donde se decía que el color verde del cristal era mejor. No es así, porque tiene las ondas muy compactas y no relaja la vista. El marrón, por caso, es un neutro que no afecta a la vista pero tampoco la relaja tanto. Tenemos el polarizado y espejado o bien el polarizado con tratamiento antirreflejo. Y se van a sorprender de lo económico del precio.

-¿Por qué es aconsejable un buen anteojo para sol?

-Porque es invertir en salud. No hay una regulación concreta sobre la venta de anteojos en la calle y eso trae consecuencias graves. Por usar esos productos han llegado la óptica pacientes con úlceras en los ojos.

-¿Cuál es la moda para el verano 2023?

-Anteojos de grandes dimensiones y espejados. Protegen de la exposición al sol. Las personas acostumbradas a manejar muchas horas en ruta deben usar el espejado de color rojo.

-¿Y el que maneja con aumento y necesita un anteojo para sol?

-Se le anexa el tratamiento del espejado arriba del cristal. Allí el valor crece considerablemente, pero también está la opción de utilizar un clipón. Es decir, al cristal se le agrega el blue cut y luego va el polarizado.

-¿Lo ideal es no esperar hasta que llegue el verano?

-Sí. Ahora nos manejamos con promociones. Es mucho más económico ahora que en el verano. La próxima semana tendremos más modelos, pero también vamos a repetir los anteojos que gustaron de entrada y han tenido muy buena aceptación. Manejamos muy buenas marcas, disponemos de garantía y el gremio ofrece muchas posibilidades en cuanto a garantía y variedades de armazones y de lentes.