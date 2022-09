"Ya no hay presión de agua y el verano será complicado"

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

"Nos estamos anoticiando por redes sociales y por avisos al Municipio sobre el faltante de presión en el servicio de agua potable. El usuario tiene que saber que este reclamo lo tiene que recibir ABSA lo más rápido posible, ya que el caudal que llega a Punta Alta se maneja por la estacionalidad", dijo a La Nueva. el intendente rosaleño Mariano Uset.

"Esto significa que en los meses en los cuales las temperaturas son más bajas, la empresa reduce el caudal de agua para que la infraestructura de la red de distribución no colapse. En tanto, cuando comienza el aumento de la demanda, ABSA podría prever que aumentará el consumo. Pero mejor si el usuario hace el reclamo al 0800 de la empresa y llega de primera mano a la prestataria para que comience a aumentar el caudal porque hay naturalmente más consumo".

"Cuando nosotros nos anoticiamos, trasladamos esto a la empresa y todavía hay margen para aumentar el caudal de agua que llega a la ciudad. Es decir, ABSA, en este momento, aún tiene resto; el verdadero problema lo vamos a tener unos meses más adelante", alertó.

En este sentido, puntualizó que este verano será muy complicado.

"Por eso, ya estamos trabajando con los planes de contingencias porque seguramente vamos a necesitar darle una mano al vecino y a la empresa ABSA que no prevé del todo la demanda que hay en la ciudad", remarcó Uset.

Sostuvo que "la obra de recambio de cañerías en el sistema de distribución de agua potable en Punta Alta, que es faraónica, hace dos años fue anunciada por el gobernador Kicillof, criticó a María Eugenia Vidal, pero la verdad es que ya lleva tres años de gestión y todavía no ejecutó un peso".

"Hace un año se abrieron las ofertas y lo único que aparecieron fueron algunos relevamientos: un fotógrafo que inquietó a los vecinos porque estaba tomando imágenes en las veredas. Es todo lo que se hizo hasta ahora de la obra. Esperemos que comience pronto. De todos modos, sabemos que llevará dos años: son 100 manzanas de recambio de cañerías, en veredas, con interferencias, con todo lo que significa extender tantos kilómetros de caño, a diferencia de lo que es a campo abierto".

"Pero es una parte, es la distribución. Necesitamos mejorar el caudal de agua para después distribuirla. En este punto aparecen los dos acueductos: el principal, que tiene una enorme pérdida en la zona de quintas, lindera al Aero Club. Estamos hablando de un caño de 700 milímetros de diámetro que tiene pérdidas. Y, por otro lado, la recuperación del acueducto secundario que hace años está sin servicio, ya que se encuentra muy deteriorado en un tramo de 3,5 kilómetros. Eso requiere un recambio. Las dos obras son importantes para el transporte de agua potable".

"Si seguimos analizando el tema como un sistema, también tenemos una baja producción de agua potable en Grünbein. Hay una obra pendiente en la planta Patagonia para que produzca la cantidad de agua que Bahía Blanca necesita y, de esa manera, la que genera Grünbein puede venir en mayor cantidad a Punta Alta".

"Y, siguiendo aguas arriba, el transporte del agua cruda que viene desde el dique Paso de las Piedras a la planta de potabilización también tiene problemas".

"Muy preocupados"

El jefe comunal manifestó que "estamos muy preocupados porque el problema es de infraestructura. No lo podemos resolver como Municipio, más allá de que ya estemos comprando cisternas y armando los sistemas de contingencias para cuando falte el agua".

"El usuario, que además recibirá un aumento, no ve resuelto su problema. No pasa por ir a buscar el agua a una plaza o esperar que venga el camión de la Municipalidad o de ABSA para que le cargue el tanque. Tiene que abrir la canilla y debe salir agua".

Audiencia

Con respecto a la suba de la tarifa, sostuvo que "también fuimos políticamente a trasladar esto a la audiencia pública que se hizo en la ciudad de La Plata. Nosotros siempre fuimos, cuando éramos oposición en el 2003 y cuando estábamos alineados con el gobierno provincial. Siempre estuvimos para transmitir las problemáticas que tiene el servicio de agua en nuestra localidad".

"Nos llama muchísimo la atención que en esta audiencia pública no hubo gente de Bien Común o del Frente de Todos: ahora que son oficialistas pareciera que para ellos se terminó el problema del agua potable en Punta Alta. Siempre fue la bandera de todo espacio político, pero cuando les toca gobernar parece que esconden la cabeza", aseveró.

Desahuciado

En relación con la última visita de Kicillof a Punta Alta, dijo que "no ocurrió nada de lo que mencionó en junio en referencia a las obras que se pondrían en marcha".

"Lo que sé, es que las obras grandes, como las del acueducto y el recambio, las maneja la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas y después las cede a la prestataria".

"En definitiva, para los vecinos, nada ocurre, no importa quién no lo hace. Incluso hasta bien podrían echarnos la culpa a nosotros, por más que yo pueda decir que no son obras que hace el Municipio. El vecino se siente desahuciado. No comenzó ninguna obra".

"Hablé hace pocos días con Guillermo Jelinski, subsecretario de Hidráulica, quien me transmitió que están por arrancar. Sé las limitaciones que tienen y que es un hombre de bien, pero está en un cargo donde no me puede decir otra cosa", expuso Uset.

Alternativas

No es una mala opción para el que tiene quintas o grandes superficies de jardines, hacer una perforación, opinó el intendente.

"Regar o lavar el auto con agua potable es preocupante, con todo el proceso que requiere la potabilización y su costo: lo sabemos por la experiencia que tenemos en Bajo Hondo".

"Por eso, digo que sigue siendo una buena opción la perforación para el riego u otro uso que no sea el consumo. Hay que aclarar que si se hace la perforación y se cierra el medidor, ABSA cobra igual por el solo hecho de pasar por la casa".

"Lo que hacen algunos vecinos es colocar una cisterna a nivel de suelo para que con la presión natural de la red se cargue ese tanque y después, con un bombeador se dirija al tanque elevado. Eso es legal. Lo que no se puede hacer es bombear de la red porque se baja la presión a todo el barrio. Cuando esto se detecta, tiene severas multas de parte de ABSA".