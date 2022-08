Muerte en el edificio: "Fue una decisión personal no haber usado el arnés de seguridad"

Carlos de Boer, secretario general de la UOCRA local, dijo esta mañana que el incidente que le provocó la muerte ayer a Ignacio Garrote, quien cayó del piso 13 del edificio en construcción ubicado en Estomba 662, fue "un error humano".

"Hasta el momento sabemos que es una empresa de fábricas de abertura de aluminio de La Pampa. Vino un grupo de empleados a hacer la colocación y este muchacho Ignacio, que es en teoría uno de los encargados, estaría en el piso décimo tercero limpiando el marco para colocar la abertura", relató.

"Por lo que se comenta estaba subido arriba de un balde, éste se le fue y cayó al vacío. Fue una decisión personal no haber usado el arnés de seguridad", señaló.

El incidente ocurrió cerca de las 13.50 y el hombre de 32 años murió en el acto.

En diálogo con Panorama, por LU2, De Boer contó que "hace poco más de dos meses habíamos hecho una inspección en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la obra había dado todo okay".

"La empresa constructora trabaja con las medidas de seguridad. Esto es un contrato y acá la persona no usó las medidas", destacó.

"Por lo que tengo entendido es un error humano. No sé si le quita o no responsabilidad a la constructora, pero nosotros hace dos meses habíamos hecho una inspección y estaba en condiciones. Esto es una especie de subcontrato, es como comprar algo aparte y nosotros eso no lo controlamos porque son trabajos muy fugaces y de otro gremio", aclaró.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente aseguró que la construcción en Bahía Blanca está "en buenas condiciones generales".

"Nosotros estamos caminando las obras, las estamos viendo; en líneas generales con las normas de seguridad estamos bien", sostuvo.

"Por lo que nos comentaron, estos chicos estaban arrancando. Y es como que por cuenta de él arrancó a limpiar el premarco; colocar la abertura es un trabajo sencillo", dijo en relación a Garrote. "Pero seguramente habrá quedado resto de material o algo y este chico estaría limpiando con una espátula", detalló.

"Las normas de seguridad son generales en todo el país, nosotros nos regimos bajo el decreto 911 de Seguridad e Higiene; esto es nacional. Deberían saber cuáles son las normas de seguridad", completó.