"No quiero hacerle daño": un taxista grabó en video el robo que sufrió en Rosario

Un taxista grabó con una cámara oculta el momento exacto en el que un delincuente le robó en Rosario. El hecho ocurrió el sábado pasado durante la madrugada después que el ladrón se hiciera pasar por un pasajero.

El delincuente subió al taxi cerca de las 5 de la mañana en Francia y Viedma y le indicó que se dirigieran a Francia y Lamadrid. Al llegar, le pidió que se trasladaran a Constitución.

Este cambio hizo que Jorge, el conductor, se diera cuenta de la maniobra delictiva. “Ni bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”, expresó en Rosario3.

El asalto comenzó cuando el “pasajero” le dijo “no te quiero hacer daño” y posteriormente le sacó su billetera. La misma contaba con pocos billetes, porque recién comenzaba el día.

“Estaba enloquecido por buscar el celular”, mencionó la víctima del robo. En el video que circuló por las redes sociales se lo escucha decir: “Tengo las llaves. Tengo pastillas del médico, nada más”.

Después de esto, el delincuente se fue del auto resignado con un insulto. El Ministerio Público de la Acusación informó a La Capital que la denuncia fue radicada en la comisaría 21ª y que ya identificaron al ladrón.

Por qué el taxista tenía una cámara oculta

“Sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros, ya sea que te vayan a robar o no. Estamos cansados de las falsas denuncias y de situaciones incómodas. Por eso decidí poner una cámara testigo para audio y video”, reveló el taxista.

“La Municipalidad te pone horarios y te obliga a trabajar, pero no te brinda las herramientas para que vos puedas trabajar libremente en cuestiones de seguridad y de tránsito. Me obligan a que yo tenga que hacer una inversión de mi bolsillo para protegerme a mí mismo”, concluyó. (NA)