Juana Repetto expuso a una seguidora que la trató de “demente”: “Sepamos de quién viene”

En las últimas horas Juana Repetto decidió ponerle punto final a las críticas que recibió en su cuenta de Instagram acerca de algunas publicaciones sobre la lactancia materna.

La actriz supera el millón y medio de seguidores, y lo que comenzó como una reflexión acompañada de un álbum de fotos, culminó en un llamado de atención sobre la violencia verbal que impera en el mundo virtual. Cansada de leer mensajes ofensivos, dio un paso más allá y le contestó a una seguidora en particular que la tildó de “demente”.

El conflicto surgió por una serie de imágenes donde se la ve amamantando a su hijo, Toribio, de cinco años, y al pequeño Belisario, que cumplió su primer año en junio. Una usuaria de la red social publicó una captura de la publicación y escribió en sus historias: “6 años tiene el lactante. Internen a esta demente”, y como si esa afirmación no fuese suficiente, también etiquetó a Juana, para que estuviera enterada de su opinión.

A través de sus historias, la actriz le contestó con un reclamo público. “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”, cuestionó, haciendo referencia al tiempo del que datan las imágenes que compartió.

Y explicó el motivo por el que tuvo que replicar el posteo dos veces: “Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también”.

La actriz cruzó a la seguidora que la llamó "demente" en las redes sociales.

“Esa misma mujer le escribe esto que les voy a dejar en la siguiente historia a su propia hija. Cómo para que sepamos de quién vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos... no podemos esperar otra cosa”, remató, junto a una imagen donde se tapó el rostro de la menor de edad y remarcó el texto que escribió la usuaria: “Último grado. ¡Vamos querida! Disfrute que después va viniendo lo peor. No la cag… campeona, que venimos genial. Y préstame esa pollera que amé. Sos mi vida. Te amo mucho siempre”.

Hace algunos días durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna la hija de Reina Reech publicó una reflexión en su feed. “Les dejo este carrete llamado: ‘Yo dando teta en lugares’, porque alimentar a nuestros hijos en el momento que lo necesiten, donde sea que estemos, no sea motivo de miradas ajenas y mucho menos de opiniones que nadie pide”. Y agregó un listado de deseos: “Porque todas tengamos la información adecuada para poder decidir conscientemente, por menos opinólogos, por más pediatras que promuevan la lactancia materna exclusiva”.

El posteo de la actriz donde publicó varias fotos por la Semana Mundial de la Lactancia.

“Por menos empresarios vendiendo leche de fórmula con mensajes engañosos para aquellos mapadres que quizá no tuvieron la posibilidad de acceder a información de calidad, por más puericultoras del amor dándole esa palabra de aliento, consejo, mimo, sugerencia a esa mamá que está complicada”, sentenció. Además le dedicó sentidas palabras a las mamás que no pudieron amamantar: “Por muchas memas para las que por algún motivo no pudieron dar la teta, dadas con amor incondicional y las miradas que más nos hacen conectar en el mundo; porque todas las madres sepan qué hay miles posibilidades de lograr la lactancia materna si así lo desean”.

Y concluyó: “Pidan ayudan, consulten, porque la teta se da hasta que el día que así se decida. ¡Por lactancias libres!”. (Teleshow)