De la Torre: "Es necesario que el gobierno construya confianza"

El senador provincial Joaquín de la Torre aseguró hoy que, a partir de esta nueva etapa que atraviesa el gobierno nacional con la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura, es necesario que se avance también en recuperar la confianza de la gente.

Además, respecto de los anuncios llevados a cabo ayer por el flamante funcionario, aseguró que fueron correctos y reconoció que la situación que vive el país “es muy compleja”.

“(Massa) mencionó la palabra 'orden', que estaba en desuso y que en nuestro país se la entiende como ajuste”, aseguró.

Al respecto, consideró que es necesario que el gobierno construya confianza con medidas concretas, para lo cual es necesario que todos los actores “tiren para el mismo lado”.

“El gobierno entero tiene que ayudarlo en esta tarea, no poniéndole trabas”, dijo el senador, quien destacó la aceptación de Cristina Kirchner de la llegada de Massa al Ejecutivo.

En diálogo con Panorama, que se emite por "LU2", el legislador está llevando a cabo una recorrida por Bahía Blanca y la región y, en este marco, mantendrá reuniones con el intendente bahiense Héctor Gay, además de los senadores provinciales Nidia Moirano y Andrés De Leo.

“Hay que escuchar a los vecinos, a los actores que generan trabajo y a las pymes, para tener la posibilidad de hacer las cosas mejor. Lo importante es escuchar más, y para hacerlo hay que ir a los lugares donde está la gente”, dijo De la Torre, quien no descartó ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023.

Al respecto, remarcó que la gestión de Axel Kicillof al frente de la gobernación “es lo que tiene que ser en función de una persona que no conoce, no recorre y que no es parte de la provincia”.

“Es una gobernación realizada desde La Plata a espaldas de gobiernos locales y sin entender la lógica de como se gobierna la provincia de Buenos Aires. Se repitió el error original de poner otro porteño a dirigir la provincia. No estoy a favor de esas cosas”, aclaró.

De la Torre sostuvo que “la provincia de Buenos Aires no se puede manejar con un botón”.

“Es un lugar complejo y para gobernarla se necesitan personas con el conocimiento y capacidad para hacerlo. Insisto en que necesita para ser gobernada de personas que la conozcan, que la caminen y que la empiecen a escuchar”, manifestó.

Por último, señaló que en la coalición Juntos por el Cambio, antes de pensar en nombres de cara a las elecciones del año que viene, es necesario ponerse de acuerdo en “qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer lo que hagamos”.

“Recién cuando eso esté determinado, hay que pensar en los candidatos. Pero antes hay que hacer un pacto de sangre; si no, cuando lleguemos al gobierno el año que viene, nos va a pasar lo mismo que a Alberto, Cristina y Sergio y vamos a empezar con las disputas internas, como ya pasó en el gobierno de Mauricio Macri”, concluyó.