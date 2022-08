Moria Casán: “Nos venden ya demasiadas veces un futuro catastrófico”

Moria Casán fue uno de los 500 invitados que presenciaron la jura de Sergio Massa como ministro de Economía en el Museo del Bicentenario. La actriz que está en pareja con “Pato” Galmarini, suegro del político, estuvo en primera fila y lo demostró orgullosamente en las redes sociales.

Antes de que comience la ceremonia, la vedette se sacó una selfie que subió a las historias de Instagram, con la siguiente frase: “Stand by en primera fila familiar esperando al militante de la vida, Sergio Massa”. También se tomó algunas fotos con asistentes, junto con su barbijo de la bandera argentina.

Tras esto, subió un posteo a su cuenta oficial, en la cual se la puede ver con el Obelisco de fondo y portando el mismo tapabocas. A esta publicación, le sumó unas palabras de reflexión respecto a la situación del país y apuntó a los “vende-humos” que quieren vender un “futuro catastrófico”.

“Engañística es una palabra rara, o entraría dentro de lo conocido como palabros, que no por raros y por no existir oficialmente en la RAE quiere decir que no existan. La engañística propone que el porvenir tiene siempre un sentido agorero. Como palabro su etimología posible se derivaría de engañar y estadística”, comenzó en el texto.

“Miro a mi alrededor y tenemos tantos agoreros. Engañistas vestidos de científicos, medios de comunicación, cuenta-cuentos, vende-humos y hasta intelectuales. Nos hacen creer que el camino está ya trazado, determinado, y que es gris, problemático y triste. Nos venden ya demasiadas veces un futuro catastrófico, esto me la baja y me harta. Sin embargo, la realidad, nos muestra que nunca podremos ver el porvenir. Que lo que pasará al siguiente segundo, es algo que conoceremos cuando esté ocurriendo. Algo que solo recordaremos cuando haya ocurrido. El que tiene oído que oiga, ya que cuesta tanto articular la realidad, debemos crear nuevas palabras. Mientras tanto juguemos con los palabros”, continuó.

“Así que amores, cuando hoy lean la prensa, vean la tele o vayan a renovar su seguro de vida, tengan por seguro que la vida seguirá su curso independientemente de lo que los catastróficos nos hagan creer que pasará. ¡Aguante la Argentina resiliente!”, concluyó.

Días atrás había hecho otra publicación en la cual había celebrado el anuncio del yerno de su pareja como “súper ministro”. “Aguante con todo, banco fuerte #amar a nuestra patria #ARGENTINA te kiero cada día MASSA”, había mencionado. (NA)