La mamá de El Noba rompió el silencio tras un video viral de la tumba de su hijo

Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, habló sobre la viralización de un video de la tumba de su hijo y consideró que lejos de ser un "homenaje" fue una falta de respeto. Un fanático se acercó al panteón del artista para realizar un video para Youtube y aseguró que escuchó la voz del cantante.

“Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en YouTube y no me pidió permiso, yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba, para mí no corresponde ni por respeto a mí ni por la nena de 6 años”, contó en una charla con Mitre Live.

El encargado de grabar el vídeo fue Egui Sosa, un conocido creador de contenido que recorre distintos cementerios. “Con auriculares se re escucha la voz del Noba diciendo ‘abran’. Me agarró escalofríos”, detalló en redes sociales.

“Yo por no ser mala, no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio. Supuestamente, dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es, yo no le di permiso a que filme eso, es una falta de respeto para su hija y para toda su familia, me dijo que era un cementerio del Estado, pero es mi hijo”, aseveró la mamá del artista.

Y concluyó: “Él me dijo que era un homenaje y no es un homenaje lo que hizo, se hubiera contactado conmigo para preguntarme y en todo caso ahí veíamos que se hacía, los videos salen con el nombre de él, lo llamé y le expliqué mi situación”.

Lautaro Coronel, conocido en la escena musical como "El Noba" falleció en el mes de junio tras un accidente de tránsito.