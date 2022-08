Lucía Caram, la monja de TikTok que criticó a Cristina: "No se utiliza la vida de los pobres en beneficio personal"

Sor Lucía Caram, la religiosa conocida por sus videos en TikTok, arremetió nuevamente contra Cristina Kirchner al sostener que "no es una Diosa", sino que debe reconocer que "no se utiliza la vida de los pobres en beneficio personal".

"A pesar de estar afuera del país desde hace mucho tiempo, soy argentina y sé de la crisis profunda que hay", sostuvo Lucía en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

Asimismo, manifestó que en todo momento escucha a los jóvenes decir que no hay futuro en la Argentina y que existe un "mal endémico que es la corrupción".

Hace algunos días Lucía había tildado a la vicepresidenta de "desequilibrada" en un video: "Hay un fiscal que está investigando, ha denunciado, ha puesto los puntos sobre la síes y ha explicado lo que es y ha sido Cristina y el kirchnerisimo. Esto clama al cielo. Argentina se desangra por una mujer desequilibrada que ha robado a mano llena. Que se la acusa y que la Justicia está hablando”.

Ante ello, volvió a calificar a Cristina de la misma manera, explicando por qué utilizó esa frase: "Es una persona desequilibrada, si utilizara otra palabra sería que es mala y perversa. Acá el problema es la negación absoluta de la realidad".

Su preocupación comenzó ante el avance de la violencia luego de la confirmación condena del Fiscal Luciani contra Cristina Kirchner por la causa de Vialidad donde manifiesta que hay un pueblo sometido en el que el kirchnerismo lo terminó convirtiendo en una religión: "La Justicia investiga y arrancan las amenazas".

"Me preocupa la pobreza y como el país pierde generación de personas. Es una injusticia, Argentina me duele", expresó Sor Lucía, quien vive en España desde la década del 90.

La conductora aprovechó para consultarle respecto de la relación entre el papa Francisco y la vicepresidenta y ante la consulta la religiosa respondió: "Acá el problema es que quieren identificar al Papa con Cristina cuando eso no es verdad, por eso mismo no va al país, porque no quieren que lo vinculen".

En el video que publicó hace cuatro días también criticó al exvicepresidente segundo de España por el viaje que realizó al país: “Y resulta que Pablo Iglesias se va a Argentina a hacerse también la víctima y darle una palmadita en la espalda. ¿Hasta cuándo vamos a ver que los mentirosos, populistas y engañadores se siguen sumando para seguir engañando a la gente? Esto hace sentir vergüenza ajena”. (NA y La Nueva.)