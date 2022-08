Murió de un paro cardíaco el periodista Daniel Arripe, director de la Agencia Madryn del diario El Chubut

El periodista Daniel Arripe, quien se desempeñaba como director de la Agencia Madryn de diario El Chubut, falleció esta mañana de un ataque cardíaco, confirmó el mismo diario donde trabajó hasta el último día.

Arripe nació en Tres Arroyos. En octubre de 1979 se mudó a Puerto Madryn, cuando la ciudad chubutense apenas tenía 18.000 habitantes. Ahí empezó a trabajar como Jefe del Servicio Informativo de LU17 Radio Golfo Nuevo, de la mano de su propietario Héctor "Pepe" Castro y del ingeniero Osvaldo Sala.

A pocas semanas de estar radicado en Madryn, Pepe Castro le presentó a José María Sáez, director de Diario El Chubut, y así comenzó a trabajar como corresponsal al mismo tiempo que seguía en LU17.

"Los inicios de la pesca en Puerto Madryn, el turismo, el desarrollo de la planta de aluminio, la actividad portuaria y así un sinnúmero de emprendimientos que se fueron gestando merced a la gestión de hombres y mujeres que visionariamente habían ideado un Puerto Madryn creciente, que rápidamente se convirtió en el polo de desarrollo mas importante de la Patagonia llegando incluso a ser la ciudad con mayor crecimiento de población en en el país, en la década del 70, con un 317 % de incremento poblacional", sostuvo en una cronología al cumplir 40 años en la ciudad.

"Debo reconocer que esos hombres que mencioné fueron los que me marcaron un sentimiento de pertenencia a esta tierra patagónica, a aprender a defender y luchar por su desarrollo y bienestar de sus habitantes", agregó

Arripe también trabajó en Radio LU24 de Tres Arroyos y ocupó la Dirección de prensa de la Municipalidad de Puerto Madryn, cuando Osvaldo Sala fue intendente.

Además fue uno de los creadores e integrantes de AFERA (Asociación Federal de Editores de la República Argentina).

En 2022 cumplía 30 años de trabajo, con una pausa en el medio, dentro del diario El Chubut. "Gracias hoy a José María, Lili y Elsa Saéz, por permitirme cerrar mi carrera en Diario El Chubut, medio en el cual he cumplido en dos etapas 27 años de labor", escribió en 2019. "Gracias por todo y disculpas si en algún momento no cumplí las expectativas, pero si debo decir que he dado lo mejor de mi para desempeñar las responsabilidades que me han ofrecido". (La Opinión Austral)