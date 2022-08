Laprovíttola, que mañana estará en Bahía, confirmó lo que pensaba hace tres años

El base Nicolás Laprovíttola, que desde mañana concentrará en nuestra ciudad con la Selección Argentina, destacó su consolidación durante "la última temporada" en la Liga Endesa y en la Euroliga, en la que con Barcelona terminó subcampeón.

"Personalmente mi temporada fue muy buena, una temporada de consolidación, en la que demostré muchísimas cosas. Puede ser que la explosión haya sido por la consolidación y por eso la renovación que firmé que me asegura muchos años en este nivel. Pero también había jugado dos años en Madrid en Euroliga, y yo me sentía que este era mi nivel", analizó.

"Esta es la liga en la que quiero jugar y este año consolida todo eso, con una explosión, pero que confirma algo que yo pensaba hace tres años, que mi nivel estaba en Euroliga", valoró el hijo de la Diputada Margarita Stolbizer.

Lapro renovó por las próximas tres temporadas con Barcelona tras promediar 9,3 puntos y 2,5 asistencias por juego.

"En defensa creo que empecé con mucha intensidad, porque sabía que tenía que ganarme un puesto desde ese lugar, cosa que no era lo más fácil para mi. Me mentalicé mucho y también el hecho de defender más a los bases, presionar el balón, respetar mucho las reglas, saber qué reglas y cómo defender me ayudó", reconoció.

"También me tuvieron paciencia. Vi muchas horas de video, muchos fallos míos, muchas desconcentraciones que observarlas en detalle me ayudaron mucho a poder estar más atento", finalizó Laprovíttola en una nota con el sitio BP. (Télam y La Nueva.).