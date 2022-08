Crimen de Agustina Galarza: "Vamos por los tres", dijo la madre de la víctima

La madre de Agustina Galarza, asesinada a fines del mes pasado al recibir dos disparos a la salida de una fiesta en un domicilio de Darregueira al 2.500, consideró que las dos personas que acompañaban al policía detenido también tienen algún grado de responsabilidad en lo ocurrido.

Por el caso se encuentra imputado el ex efectivo de la Policía Local, Rodrigo Jorge Delgado, quien fue arrestado poco después del hecho.

“Andaba con dos personas más que lo podrían haber atajado. Para mí son los tres, aunque obviamente el más culpable es el que tira. Los tres estuvieron en el auto y sabían lo que iba a hacer. Nosotros vamos por los tres, tanto el asesino como los dos acompañantes”, señaló Rocío Candia en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Al declarar ante el fiscal Jorge Viego, Delgado indicó que “quería desquitarme la bronca, sin ninguna intención de herir a nadie”.

El acusado dijo que a poco de llegar a la fiesta, que era en el quincho del fondo de la vivienda, su amigo Mariano Chandía le avisó que a su hermano Mauro le estaban pegando.

Cuando Rodrigo llegó al lugar y quiso intercerder, siempre según su relato, fue tirado al piso y golpeado por varias personas, hasta que un patovica finalmente lo retiró.

Luego confirmó la secuencia de ir hasta su casa a retirar el arma reglamentaria y volver al lugar, pese a la resistencia de Chandía y de su hermano Mauro, que trataron de pararlo de manera infructuosa.

En este sentido, la mujer indicó que “van a su domicilio, buscan un arma y vuelven al lugar. Podrían haberlo evitado y no lo hicieron”.

“Arrebató la vida de mi hija y podría haber sido la de cualquier persona que estaba ahí. Arrebato la vida de una chica que trabajaba, que al día siguiente iba a comenzar en un nuevo empleo. Le arrebató sueños y proyectos. Para mi era consciente de lo que iba a hacer. Fue a matar y podría haber sido más de una persona”, siguió diciendo.

Candia indicó que ayer la visitaron el Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, comisario general Aldo Caminada, y por el director de Control Policial de la Provincia, Federico Montero.

“Vinieron a darme sus condolencias y a ponerse a disposición”, mencionó.

Por otra parte, acerca de la situación que atraviesa junto a su familia, dijo que “es algo triste y que una no se lo espera. Es como que todavía no encuentro las palabras exactas para asimilar todo lo que nos está pasando”.

“Me cuesta dormir”

María, hermana de Agustina y testigo de lo ocurrido, sostuvo que “me cuesta dormir, la vi a mi hermana tirada, la llevamos al hospital y no me mataron a mi también porque ella me sacó de ahí”.

Acerca del imputado en la causa, la chica consideró que “él (por Delgado) sabía que había mucha gente en ese lugar. Si dice que no tenía intenciones de matar es mentira, porque él sabía que atrás de ese portón había mucha gente. Conmigo y mi hermana había, como mínimo, seis personas”.

También refirió que junto a unas amigas están organizando una marcha que realizarán mañana, a las 9:30, en la Plaza Rivadavia, para exigir justicia.