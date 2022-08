El bahiense Soy Rada hizo explotar el Luna Park con su show de música, teatro y magia

"Revuelto", el tour que lleva adelante el bahiense Agustín Aristarán, tuvo este fin de semana una parada especial al llegar al mítico Luna Park.

Luego de agotar dos Teatros Ópera y en el marco de una gran gira nacional que lo llevará por los principales escenarios del país, Soy Rada se presentó en Capital Federal con su espectáculo de música, teatro y magia y agotó las entradas.

"¡Yo sigo buscando alguna escalera para bajar! Estoy tan feliz, sigo flasheando que quizás no paso. Pero la cantidad de mensajes, menciones y llamadas que estoy recibiendo me hacen pensar que quizás si paso y no es una película. Nada se logra solo. Tengo un equipo de otra galaxia", escribió el bahiense en redes sociales.

"Gracias por venir, gracias por ayudarme a cumplir sueños inimaginables. ¡Nos vemos en las giras y quizás en Buenos Aires este año de nuevo!", agregó el multifacético Soy Rada.

Agustín continuará su tour 2022 en octubre, cuando llegue a Paraná, Santa Fe, Rosario, Resistencia, Corrientes, Posadas, La Plata, Olavarría y Mar del Plata.

En tanto, tiene previsto otros ocho shows durante noviembre, incluyendo a Bahía Blanca el viernes 11, en el Teatro Municipal.

"¿Cómo se arma un revuelto? Un revuelto se arma con cosas que ya conocés. Quizá de una receta que te pasó tu vieja y que la hiciste muchas veces. También en un revuelto agregamos cosas del momento: un condimento que te trajo un amigo de algún viaje, alguna cosita que uno decide meter porque está ahí, presente. Y en el revuelto también te la jugás con lo nuevo, un ingrediente que no sabés si va quedar bien o mal, pero que decidís meterlo… asumiendo el riesgo. Y así se arma un revuelto: con cosas que ya conocías, con cosas que estás conociendo y con cosas nuevas que querés probar", afirmó.