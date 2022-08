Intervenido el Club Midgistas del Sur, ¿qué pasará con la continuidad del show?

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Todo es incertidumbre e interrogantes. Confirmada el pasado martes la intervención jurídica, aún no hubo anuncio oficial sobre el proceder y la persona a cargo de la misma.

En juego está nada menos que la integridad del Club Midgistas del Sur, una de las entidades deportivas más grandes del sur argentino, aunque el proceso en cuestión tal vez sea menos dramático de lo imaginado.

Según relató días atrás Facundo García, luego de confirmar la no apelación del último fallo de la Suprema Corte de Justicia Provincial, el club está en orden, tanto en cuestiones administrativas como en económicas.

Ello hace suponer, o más bien nos invita a pensar, que el proceso jurídico a iniciarse en los próximos días (¿con José Luis Malet a la cabeza?) sea un trámite.

O no, dado que este suceso, sin precedentes en la entidad, representa un desconocimiento absoluto.

Pero sí es el deseo de todos, especialmente de los pilotos y fanáticos, que se llegue a buen puerto lo más rápido posible y que, a buenas y primeras, se esté anunciando la próxima competencia en el Héctor Evaristo Plano.

Luciano Vallejos

“No sé mucho del tema, soy relativamente nuevo en la categoría y nunca estuve al tanto de esas cuestiones internas del club. Pero lo único que quiero es que, si tiene que haber un parate, sea lo más corto posible, que se normalicen las cosas y que podamos estar corriendo pronto. Soy de la idea que, maneje quien maneje al club, lo haga de la mejor forma y que nosotros podamos brindarnos al público en pista”.

“Todos nos preocupamos por el patrimonio del club, en qué situación se encuentra y que la gente que esté lo cuide. Nosotros queremos correr, pero también una organización como la que tuvimos en los últimos años. Ojalá que todo lo bueno que se hizo siga por el mismo camino y que la categoría no entre en un tobogán con caída libre”.

Fernando Caputo

“No creo que haya algo por lo que temer por nuestra parte. Si todo resulta como tiene que ser, el interventor tendría que revisar y ordenar el libro de socios, llamar a elecciones y listo. Entiendo que por ahí haya incertidumbre por la continuidad de las carreras, pero creo que todo está dado para seguir funcionando normalmente”.

“Supongo que los que acompañen al interventor en esa tarea no serán improvisados, que se rodeará de gente que esté en tema y, sobre todo, con idea de organizar competencias de Midget, para poder seguir como hasta ahora y como tendría que ser. En el futuro, que sea presidente el que tenga que ser. Pero acá lo importante es que la actividad siga”.

“La gente quiere ver Midget y está esperando el verano. Seguramente esto, cuando se resuelva, será algo más que pasó y quedará en el olvido”.

Esteban Mancini

“No sabemos qué irá a pasar. Tengo mucha intriga de cómo se resolverá, aunque tampoco, en mi caso particular, estoy muy metido en tema como para opinar. Por eso me genera cierto temor que irá a pasar de ahora en más, sobre todo con las carreras”.

“El miedo mayor es que se deje de correr, y me parece que ese es el mayor temor de todos; o al menos el mío. Obviamente que las últimas dos carreras del invierno me gustaría que se hagan, porque nos propusimos correrlo todo, pero lo más importante es el campeonato de verano”.

“Lo que viene no sabemos si será mejor o peor. Pero bueno, no queda otra que probar con nuevas personas y ver cómo trabajan. Hasta que no se den las cosas no se sabrá absolutamente nada".