Facundo García confirmó que el Club Midgistas del Sur será intervenido jurídicamente

Tal como lo anticipó ayer en el transcurso de la cuarta fecha del Torneo Invernal, Facundo García confirmó hoy que el Club Midgistas del Sur será intervenido jurídicamente en los próximos días, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia Provincial conocido días atrás.

El mismo rechazó la apelación elevada anteriormente por la comisión directiva del CMS y reordenó la intervención de la institución, la cual deberá ser regulada próximamente a fin de poner en orden el padrón de socios y convocar una asamblea electoral.

Si bien existía una última instancia apelatoria, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, las autoridades del club, con García a la cabeza, decidieron no hacer uso de la misma y dar paso al cumplimiento del dictamen jurídico.

“Podíamos apelar hasta mañana, de acuerdo a lo estipulado por ley, pero decidimos no hacerlo. Hemos trabajado mucho durante estos cinco años, por y para la institución, y de la mejor forma posible. Queda demostrado en los libros y actas de cada balance todo lo que se ha hecho y que no vale la pena enumerar, porque creo que se ha visto”, explicó García.

“Estamos muy tranquilos como comisión, sabiendo que hicimos lo mejor que estaba a nuestro alcance. Y fue muy gratificante saber que el demás personal que no integra la comisión pero que forma parte del espectáculo, desde la gente que está a cargo de los sensores, las cámaras, el comisariato deportivo y la coordinación de carrera, nos apoyan y decidieron también dar un paso al costado hasta que no se resuelva la situación”, agregó.

García encabezó una breve pero concisa conferencia de prensa en el salón de usos múltiples del club, junto a su actual comisión directiva y el abogado de la institución, Maximiliano Gorg, detallando cada uno de los aspectos que, a su juicio, consideró cruciales para el entendimiento de la situación.

Luego de la introducción, donde confirmó que en los próximos días una persona asignada por jurídica tendrá a cargo el orden del CMS, García reconoció que la comisión que encabeza aguardará el tiempo que sea necesario para intentar retomar las riendas del mismo.

"Como bien lo indica la intervención jurídica, ahora hay que esperar que llegue la persona asignada a ordenar el libro de socios y llamar a asamblea, y allí nos presentaremos para intentar asumir nuevamente. Ojalá que se terminen estas cosas y se pueda trabajar con tranquilidad", apuntó.

"Dejaremos papelerío y todo como dijimos en un primer momento. Siempre hicimos hincapié que el día que nos tengamos que ir lo íbamos que hacer de manera ordenada y prolija. Acá hay una institución por delante, que, más allá de esto, es una de las más importantes del sur argentino. No por lo institucional, sino por la economía, lo infraestructural y lo deportivo", explicó.

En tanto y cuanto la situación se regularice y resuelva, García dejó en claro que no continuará abordando la temática ante los medios de comunicación y que, por el contrario, aguardará el desenlace para volver a postularse.

“A partir de esta conferencia decidí no hablar más del tema con ningún medio más. Creemos que no vale la pena interferir con dichos en lo que se tenga que hacer de aquí en más dentro del club. Pelearé para que siga creciendo la institución, que para mí es mi segunda casa. Si mañana veo que hay más obras celebraré. Siempre bregaré porque el club vaya para adelante”, esbozó

“También que quede claro que no pondremos ningún tipo de obstáculo, pero sí exigiremos, como socios activos, que se realice la asamblea en el tiempo que se determina por ley. A partir de ahí nuestra comisión se presentará en elecciones. Si hay 10 o 20 listas mejor, bienvenido para el club”, cerró.

"El club no tiene deudas"

Previo al discurso de Facundo García, el tesorero del club, Fernando Marini, tomó la posta en el comienzo de la conferencia y brindó un panorama general de la situación económica de la institución.

"El club, a la fecha, no tiene deudas con nadie, más allá de todas las obras que se realizaron en el último tiempo, como la tribuna de hormigón o la nueva iluminación. Además está con todos los organismos fiscales al día, sin registrar incumplimientos de nada. Todo lo que es AFIP, informe de dominio de deuda está en cero", explicó.

"Tenemos un balance certificado que se iba a presentar en la asamblea próxima de septiembre, que indica que el club queda hoy con los fondos suficientes y proyectados para llegar hasta el inicio del Estival. Es decir que hoy en la cuenta hay saldo a favor. No hay cheques liberados, no hay créditos tomados ni juicios de ningún tipo", agregó.

También tomó la palabra, requerido por la prensa, el abogado del CMS, Maximiliano Gorg, quien, entre sus respuestas, recordó el origen del conflicto judicial que derivó en el hecho en cuestión.

"El recurso de apelación que queda es de queja, que se suele interponer ante la Corte Suprema de la Nación. Pero la decisión de la comisión fue no seguir, por una cuestión estadística y razonable, ya que Nación no suele revocar una decisión de la Corte Suprema Provincial. Entonces se consideró suficiente y creo que fue una decisión razonable", contó.

"En su momento, lo que se denunció fue la asamblea de 2017. Se intentaron presentar dos listas electorales, pero a una de ellas no se la dejó presentar. A partir de allí se iniciaron en jurídica las denuncias correspondientes. Pese a que luego hubo nuevas elecciones, esa objeción era acertada y la justicia ratificó ello. Todo lo que vino después de esa elección de 2017, si bien no hubo ningún tipo de impugnación, no fue válido", sentenció.