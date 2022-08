Partal: "A los 6 años pisé el club por primera vez, lo amo y es mi segunda casa"

Por Fabián O. Rodríguez/Farodriguez@lanueva.com

En el partido ante Juventud Unida de San Luis, Lucas Partal cumplió 400 partidos con el buzo de Liniers. Sensaciones encontradas, recuerdos imborrables y una historia que lejos está de tener un final.

Más allá del presente futbolístico con el chivo, que por cierto lo desvela, el golero le contó a La Nueva. Sus sensaciones por haber dejado un legado en el arco albinegro.

“Estaba solo tomando mate y se me cruzó por la cabeza las varias veces que quise dejar de jugar. Cosas de juventud, de adolescente, y me frustraba porque el Cabezón (por Adrián Echeverría) estaba bien y ya habían pasado muchos arqueros sin tener la chance de jugar. Y fue shockeante porque enseguida se me vino mi Vieja (Claudia) a la cabeza, quien soportó junto a mi Viejo (Antonio) esos berrinches de pibe. Ellos me tiraron siempre para adelante y apoyaron todas mis decisiones”, recordó en la mañana previa a los 400.

“Fue una mañana de muchas sensaciones, pero disfruté el partido más allá de la situación que estamos viviendo”, agregó.

--¿Te hubieses imaginado convertirte casi en otro Echeverría?

--Uno fue marcado por Adrián. Fue mi compañero, mi entrenador y colega. Es loco, pero nunca pensé en que iba a llegar a estos números. De chico, tenía el sueño de debutar en Primera y lo cumplí, después salir campeón en Primera y también lo logré y mi último objetivo era ascender y se dio. Ahora estoy disfrutando lo que hago, pero no me gusta la situación que estamos viviendo y quiero que Liniers se quede en el Federal A. Y eso está por encima de la cantidad de partidos que tengo.

--Se te nota comprometido con la causa.

--Es que soy hincha de Liniers y quiero seguir haciendo las cosas de manera responsable. Deseo que el club siga creciendo, aunque lógicamente también lo disfruto porque esto es lo que más me gusta hacer.

“El ascenso se dio muy rápido y, sinceramente, ni lo llegamos a disfrutar y ahora tenemos que estar fuertes de la cabeza porque quedan varios partidos y todavía estamos en la pelea. Estoy convencido de que vamos a salir adelante y que vamos a mantener la categoría”, se ilusionó.

--¿Qué recordas de aquel primer partido?

--Me acuerdo hasta de la semana previa. Estaba el “Titi” Santanafessa (Néstor) de DT, hicimos fútbol un jueves en el Zibecchi y atajé para los titulares porque Adrián (Echeverría) estaba lesionado y Manga (Juan Pablo Manganaro) enfermo. También estaba Walter Sarti en el plantel, pero sólo podía jugar el Argentino B.

“El viernes, 'Titi' me dijo que iba a debutar, que estuviera tranquilo porque confianza en mí. Por supuesto que se me hizo eterno hasta el domingo, mucha ansiedad, demasiadas imágenes por la cabeza y casi no pude dormir. Jugamos contra un Bella Vista que tenía que ganar sí o sí para entrar al cuadrangular. Había mucha gente en la cancha, perdimos 2 a 1 y el 'Macha' (por Lucas Machain) me hizo los dos goles. Arrancamos ganando con gol del Conejo Reyes. Pero después del partido sentí mucho placer, mucha adrenalina y me costó bajar. Luego jugué casi todo el cuadrangular y terminamos saliendo tricampeones”, amplió.

"También recuerdo que ya venía entrenando con el plantel hacía dos años y en aquella final ante Sansinena estuve en el banco de suplentes, al igual que en la final que terminamos logrando el ascenso al Federal B. Me tocó vivir esos lindos momentos y aprendí mucho en un grupo que ganó todo lo que jugaba", añadió.

--¿Qué te genera este momento del club más allá de todo?

--Entrar al club y ver cómo creció, es algo increíble. Es como que todavía no caigo. Todos los días hay cosas nuevas, está hermoso y cada vez hay más chicos entrenando. A los que estamos desde hace mucho tiempo nos genera orgullo. Y lo bueno es que sigue manteniendo la esencia del club, que es social, de familia, con valores bien arraigados y que puede crecer mucho más.

“Todos tenemos que colaborar para que Liniers siga creciendo porque con la infraestructura que tiene puede estar mucho mejor. A los 6 años pisé el club por primera vez, lo amo, es mi segunda casa y dónde esté Liniers, voy a estar", añadió el 1.

--¿En qué momento estás?

--Esta categoría te exige estar en buen nivel. Con Fermín (por Ponte) hablamos y analizamos mucho todo y a mí me gusta exigirme en el día a día, probarme en qué nivel estoy y me siento bien, más allá que no nos gusta estar en esta situación. Y cuando ya no pueda estar a la altura, no seré una carga. Por el momento, me siento útil.

De palo a palo

--El recorrido. “Pasaron muchos partidos, muchos momentos, compañeros, etcétera, pero lo que me queda es el afecto de los que están siempre, sobre todo en las malas. Y cuando las cosas no salen bien, hay que poner la mejor cara porque la familia sufre como uno. Por eso, tengo siempre presente a mis Viejos, mi novia, mi hermano, mis abuelos, mis tíos, mi suegra. Y es por ellos que siento un orgullo enorme haber llegado a este número de partidos”.

--Los inolvidables. “Hay muchos partidos. Con respecto a lo colectivo, difícilmente se pueda superar lo de la final del 2011 (ante Bella Vista). Ese grupo logró algo único que seguramente no se va a volver a repetir en mucho tiempo.

“Después, obviamente está el partido contra River. El club venía de un año muy duro en lo institucional y al año siguiente estábamos jugando un cotejo histórico. Fue algo hermoso. Y en lo personal, la definición por penales contra Bella Vista que me dio mucha más confianza y el reconocimiento a nivel local y regional. Pero también recuerdo un partido contra Huracán de Tres Arroyos en el 2012 que ganamos sobre la hora para mantenernos con vida en el torneo”.

--Un referente. “Me gusta hablar con los más chicos. Si bien ya tienen varios partidos en Primera, soy de estar encima de Juli Taverna, Manu Cutrín y Lauti Cerato. Y hasta hace poco hablábamos mucho con Mati Salvarezza, que tiene muchas condiciones y ahora está jugando en la zona. Y con Julio (por Arias) le hablamos mucho a los otros arqueros del club: Brunito Falcioni y Valen Torres. Me gusta porque me parece que cuando te viene hablar alguien de experiencia, uno se suelta más y se adapta más rápido al grupo”.

“Te tenés que ir adaptando a los nuevos desafíos para el puesto de arquero, pero desde las formativas me gustó jugar con los pies. Daniel Correa y el profe Fernando López trabajan mucho con el tema de los controles y nosotros entrenábamos a la par de un jugador de campo. Liniers recién incorporó entrenador de arqueros hace dos o tres años. También me gustaba mirar mucho al “Pato” Abbondanzieri e incluso lo fui a ver un par de veces a la cancha de Olimpo cuando vino con Boca”.

“Lógicamente, con respecto a lo que es más técnico del puesto, con la edad cuesta más adquirirlo que si lo tenés trabajado desde inferiores. Pero te vas amoldando, uno es muy exigente y autocrítico y me gusta mejorar día a día. En el momento te frustrás un poco, pero cuando va saliendo te sentís mejor”.

--Con proyección. "Obviamente que el fútbol es un gran porcentaje del club, por lo que es Lautaro (Martínez), el “Chiqui” (Bouzat), “Panchito” (Pizzini) y por lo que fue el “Mana” Graf, Miralles, Olivi, etcétera, pero se creció mucho en todas las disciplinas del club y de manera ordenada como el básquetbol, el vóleibol, el sóftbol, futsal. Y si bien debe mantener la esencia social, Liniers se puede seguir potenciando para ser un club modelo del sur argentino".



--Un hincha más. Me gustan todos los deportes y en el básquetbol me hice amigos de los chicos. Y cuando me tocó entrar a limpiar la cancha, no tuve ningún tipo de problemas porque me gusta y soy hincha. Me gusta ir a ver las inferiores y colaborar con cualquier disciplina porque Liniers me educó tanto como en mi casa. Y si bien los valores de uno vienen desde mi hogar, el club los reforzó. Todos los profes que tuve me dejaron algo y les estoy eternamente agradecido.

El número

401

Son los partidos de Lucas Partal en Liniers. En la Liga del Sur disputó 223 cotejos, 169 en torneos Argentinos, 6 en Copa Argentina y 3 en el Bonaerense Pampeano.

(*) Datos: Estadísticas Liniers 2000.